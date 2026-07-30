IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

IMS Library Integrity Utilitiesは、主要なライブラリー間でIMS DBD（データベース）リソースとPSB（アプリケーション）リソースの整合性を確実にします。

このツールは、DBDとPSBが作成されるときに、データベースの関係と 定義が確実に存在するように支援します。IMS ACBライブラリーの一貫性を確保し、 問題が発生しないようにするための 特別な機能を備えています。すべてのACBメンバーが同じIMSバージョンおよび リリース・レベルで作成されたことを検証します。また、IMS DBDおよびPSBコントロール・ブロックから IMS ACBを作成することもできます。