IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

IMSデータベースおよびプログラム定義の検証、比較、マッピング、リカバリー、レポート、および再生成
IMSデータベースの整合性と一貫性の確保
IMS Library Integrity Utilities for z/OSは、IMSライブラリーを検証、比較、マッピング、リカバリー、レポート、および再生成し、ACB、DBD、PSB、およびMFSの整合性を確保します。コントロール・ブロックのマッピングと比較、ソースの再作成を行い、関係を視覚化するためのGUIを提供します。
データベースとアプリケーションの一貫性の保護
IMSデータベースが1つのデータベース定義セットでロードされ、 その後、別のデータベース定義セットでアクセスされた場合、 データの整合性の問題を引き起こす可能性のある問題が発生することがあります。IMS Library Integrity Utilities for z/OSツールは、これらの問題がIMSの本番データベースで、 重大なデータの整合性の問題を引き起こす前に検出できます。この ツールは、データベースの認可中にIMSコントロール・ブロックを検証することにより、 IMSのバッチ・アプリケーションとオンライン・アプリケーションの両方の問題を防止できます。
IMS Library Integrity Utilitiesは、主要なライブラリー間でIMS DBD（データベース）リソースとPSB（アプリケーション）リソースの整合性を確実にします。
このツールは、DBDとPSBが作成されるときに、データベースの関係と 定義が確実に存在するように支援します。IMS ACBライブラリーの一貫性を確保し、 問題が発生しないようにするための 特別な機能を備えています。すべてのACBメンバーが同じIMSバージョンおよび リリース・レベルで作成されたことを検証します。また、IMS DBDおよびPSBコントロール・ブロックから IMS ACBを作成することもできます。
IMS Library Integrity Utilitiesは、複数のライブラリーにわたるIMSデータベース・リソースとアプリケーション・リソースの一貫性を検証します。このツールは、最大10個のライブラリーを一度にチェックして、IMS DBD、PSB、およびACB定義間の整合性、ならびにRECONデータセット内のIMS DBRC DBレコードとDSGレコード間の整合性を確保できます。また、同じ名前または異なる名前を持ち、同じライブラリーまたは異なるライブラリーに存在するIMS DBDおよびPSBコントロール・ブロックを比較することもできます。
IMS Library Integrity Utilitiesは、IMS DBD、PSB、MFS、およびACBコントロール・ブロックを元のソース制御ステートメントに逆変換できます。この機能は、元のソース・ライブラリーが見つからなくなり、定義を変更する必要がある場合に役立ちます。このツールは、同じIMS MFSライブラリーまたは異なるIMS MFSライブラリーに存在するIMS Message Format Service（MFS）端末画面定義を比較できます。
IMS Library Integrity Utilitiesは、IMSデータベース管理者がIMS DBD、PSB、ACB、およびMFSライブラリー、IMS DBRC RECONデータセット、ならびにIMSカタログを管理するのに役立つ多くのレポートを作成できます。レポートには、IMS DBD、PSB、およびACB定義の詳細なマッピングのほか、複数のデータベース・ライブラリーとアプリケーション・ライブラリーの比較を示すマトリクス・レポートが含まれます。また、IMS DBD、PSB、およびACBライブラリー・データ・セットの内容を要約したレポートもあります。
IMS Library Integrity Utilities DBD/PSB Viewer拡張機能が IMS Administration Foundation for z/OSと共にインストールされている場合、ユーザーは IMSデータベースとアプリケーション構造のグラフィカル・ビューを確認できます。IMS DBDとPSBのソースに加えて、 IMS DBDと論理DBD、およびDBDとPSBの間の関係を確認できます。
IMSの整合性を維持するための主要機能
IMS Library Integrity Utilities for z/OSはIMS Toolsソリューション・パックの一部であり、ライブラリーの一貫性を確保しながら、管理者が効率的に業務を管理できるように支援します。定義を検証し、不一致を防止し、相違点を識別し、制御情報を再生成することにより、正確性とリカバリー可能性を維持します。これにより、リスクを低減し、大規模環境における信頼性の高い業務をサポートします。
実行が開始される前に、不適切なDBD使用などの不一致を検出します。これにより、チームは破損につながる可能性のある構造的な不整合を回避でき、より信頼性の高いIMSデータベース業務がサポートされます。
ワークロードが実行される前に、必要なIMSサブシステム定義が確立され、アクセス可能であることを検証します。これにより、チームは構成要素の不足や不完全さによって引き起こされるランタイムの問題を防止できます。
関連するライブラリー間でメンバーを比較することにより、不一致を識別します。これにより、チームは環境の整合性を維持し、構成のドリフトを減らし、一貫したデータベース管理の実践をサポートできます。
不可欠なソース制御ステートメントを復元し、紛失または破損したライブラリー・メンバーを再構築します。これにより、チームはリカバリーへの取り組みを加速し、データベースの整合性を維持するために必要な情報を保護できます。
専門家による参考情報を見る
IMS Library Integrity Utilities for z/OSの最新情報をご確認いただけます。新機能を理解するためのデータシートや文書にアクセスし、IMS Library Integrity Utilities for z/OSのデプロイメント、構成、および継続的な業務をサポートするより深い洞察を得るために構成文書を確認してください。