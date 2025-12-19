IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

IMS ETO環境をシームレスに管理
IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OSは、IMSシステム定義プロセス中に定義されていない場合でも、VTAM端末がIMS Transactional Manager（IMS TM）にログインできるようにします。IMS ETO Supportを利用しない場合、IMS TMに定義されている端末の追加、削除、変更を行うには、変更を反映させるためにオンライン・システムを停止する必要があります。
IMS ETO Supportは、すべてのIMS ETO設定を管理し、グローバル・オプションを設定するとともに、特定のユーザーや端末に対してオプションを上書きします。たとえば、ユーザー・コミュニティー全体に対してグローバル・オプションを設定し、特定の端末やユーザーIDに対してオプションを上書き設定することが可能です。
VTAM端末の管理に伴う計画的なダウンタイムを短縮すると同時に、ネットワーク内の任意のVTAM端末からユーザーがIMSセッションを開始できるようにし、システムへのより高速かつ柔軟なアクセスを実現します。
出力メッセージを端末ではなくユーザーに関連付けることで、IMSのセキュリティーを強化すると同時に、必要なマクロ数を削減して端末ネットワーク定義を簡素化し、システム設定にかかる時間とストレージを節約します。
ETO端末とユーザー構造については、必要になるまでリソースは割り当てられず、不要になった時点で削除されます。
静的な端末定義を維持するために必要な熟練のシステム・プログラマー要員を削減できます。