IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

IMS ETO環境をシームレスに管理

サイバーセキュリティーのアイコンが表示されたノートPCで作業している女性のイラスト

概要

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OSは、IMSシステム定義プロセス中に定義されていない場合でも、VTAM端末がIMS Transactional Manager（IMS TM）にログインできるようにします。IMS ETO Supportを利用しない場合、IMS TMに定義されている端末の追加、削除、変更を行うには、変更を反映させるためにオンライン・システムを停止する必要があります。

IMS ETO Supportは、すべてのIMS ETO設定を管理し、グローバル・オプションを設定するとともに、特定のユーザーや端末に対してオプションを上書きします。たとえば、ユーザー・コミュニティー全体に対してグローバル・オプションを設定し、特定の端末やユーザーIDに対してオプションを上書き設定することが可能です。
システム可用性とユーザー・アクセスが向上

VTAM端末の管理に伴う計画的なダウンタイムを短縮すると同時に、ネットワーク内の任意のVTAM端末からユーザーがIMSセッションを開始できるようにし、システムへのより高速かつ柔軟なアクセスを実現します。
簡素化した設定でIMSのセキュリティーを強化

出力メッセージを端末ではなくユーザーに関連付けることで、IMSのセキュリティーを強化すると同時に、必要なマクロ数を削減して端末ネットワーク定義を簡素化し、システム設定にかかる時間とストレージを節約します。
チェックポイントと再起動時間の最小化

ETO端末とユーザー構造については、必要になるまでリソースは割り当てられず、不要になった時点で削除されます。
保守作業の削減

静的な端末定義を維持するために必要な熟練のシステム・プログラマー要員を削減できます。

主な機能

サーバー・ルームでデータ接続の視覚効果を使用して、技術的な問題について議論するITエンジニアと技術者
システム管理の簡素化

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OSは、IMS ETO環境の管理を簡素化します。あらゆるタイプのIMS端末をサポートするだけでなく、ユーザーのサインオンおよびサインオフ画面のカスタマイズや、サインオン時のエラー・メッセージの表示もサポートします。また、IMSログ・レコードを使用して、関連するエラー情報を記録する機能も提供します。IMS ETO Supportは、すべてのIMS ETO定義を追跡し、IMSを再起動することなくそれらの定義が更新されるようにします。
ワイヤレス・ヘッドフォンを着用し、椅子に座ってデスクトップPCでコーディングをしている巻き毛の男性プログラマーの後ろ姿
サインオンとサインオフを改善

IMS ETO Supportには、ETOのサインオンおよびサインオフに関する専用の機能があります。たとえば、本製品では、ETOサインオンが成功した直後に、各デバイス・タイプ（SLU1、SLU2、SLUP、ISC）をMFSテスト・モードに移行できます。また、ETOサインオフ時に、IMSコンバセーションをクリーンアップし、端末状態をリセットし、既存のメッセージをキューから削除できるため、次回のETOサインオン時にエラーが発生するのを防止します。
オフィス環境で、会話をしながらノートPCでコーディングをしている2人の開発者
ETOユーザー・イグジットを作成および更新する機能

IMS ETO機能では、複数のユーザー・イグジットを使用して端末およびユーザー定義をカスタマイズできます。これらのイグジットはアセンブラー言語で記述する必要があるため、お客様にとって負担となる場合があります。IMS ETO Supportでは、キーワード・パラメーター化を用いてユーザー・イグジットを作成できるため、お客様がアセンブラー言語でコーディングする必要がなくなります。ユーザーは、同一ユーザーに対する複数のLTERMの定義、自動サインオフ値の設定、および、OTMAセッション用のLTERM名の設定ができます。
世界地図の上に南京錠アイコンが配置されたイラスト
ユーザーおよび端末に対する高度なセキュリティー

IMS ETO Supportを使用すると、 IMSコマンドをキーワード・レベルで保護する高度なセキュリティーを実現できます。この強化されたセキュリティーは、IBM® RACF CIMSクラス、IMS Command Authorizationユーザー・イグジット、または特別なIMS ETO Supportセキュリティー・プロファイルを通じて提供されます。また、ユーザーや端末のアクセスを1日の特定の時間に制限する機能も備えています。
関連製品

データ・フローと処理を表す図に接続されている、ノートPCを持って座っている女性のイラスト
IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
IMS Transaction Manager環境を効果的にモニターおよび管理するために必要なツールを入手してください。
デジタルの図表に接続されたコンピューターを使用している人のイラスト
IMS Tools
オンデマンドのアプリケーション固有のデータベースおよびトランザクション管理ツールで、IMSシステムのパフォーマンスを向上させます。
サーバー、フォルダー、ギア、ストレージ装置などを含む、情報技術のプロセス・フロー図のイラスト
IMS Database Solution Pack for z/OS
オンライン・データベース再編成を実行して、24時間年中無休で可用性をサポートし、フル機能のIMSデータベースおよびHALDBを管理します。
デジタル・アイコンとノートPCでプログラミングをするプロの技術者のイラスト
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
複数のデータ・セットや高速パス領域を同時にバックアップおよび復元できる、統合ソリューションを提供するソフトウェア・スイートを使用します。

参考情報

IBMドキュメンテーション
製品の保守および使用方法に関する情報をご覧ください。
IMS Tools Solution Packsについてよくあるお問い合わせ
IBM IMS Toolsソリューション・パックの最適なセットアップに関する答えを見つけ、ヒントやコツを学びましょう。
IMS Toolsの製品資料
IMS Tools製品の出版物、プログラム・ディレクトリー、およびその他の関連技術コンテンツをPDF形式で提供します。
IMS Tools動画再生リスト
このビデオ・リストには、IBM IMSおよび関連製品とテクノロジーのデモとWebセミナーが含まれています。
