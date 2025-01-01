IBM Hybrid Cloud Meshの料金体系プラン

クラウドとアプリケーションのジャーニーのあらゆる段階に対応するHybrid Cloud Meshプラン

無料評価版を試す デモの予約
Hybrid Cloud Meshのセグメントとグラフを強調した図
Hybrid Cloud Mesh Essentialsプラン
無料版 0米ドル 10 RU

最大10 RUの安全なアプリの接続をテストするチームに最適

 無料評価版を試す Essentials Starter 月額400米ドルから |1 RUの単位 最小数量10 RU

柔軟な従量課金制の接続を必要とする成長チームに最適

 Essential Plus 月額3000米ドルから |100 RUのブロック

ミッションクリティカルな大規模ワークロードを実行する企業に最適

ダウンタイムゼロのVM移行

Zモダナイゼーション

エージェント型AIの実現

アプリケーション・チーム向けのセルフサービス・アプリケーション・ネットワーキング

アプリケーション層アプリの接続

ゼロトラスト・ネットワーキング

ロケーションレス・アプリケーション

クラウド間、リージョン間の接続

高可用性とレジリエンス

マルチ環境での導入

SaaS管理とコントロール・プレーン

標準的製品サポート

コミュニティー・サポートのみ

高度なサポートを提供

Red Hat Service Interconnectの使用権限

BYOの権限

Skupperの使用権限

Skupper Brownfieldのオンボーディング

* 表示されている価格は参考値であり、国によって異なる場合があり、適用される税金や関税は含まれておらず、地域で提供される製品の在庫状況によって異なります。
次のステップへ

ハイブリッド環境全体でアプリケーション接続の迅速化と合理化を始めましょう。

 デモの予約 サンドボックス試用版をリクエスト

無料版の制限：最大10 RU。3か月間使用がなかった場合はキャンセル。コミュニティー・サポートのみ。

試用版の制限：IBM営業担当者承認が必要。最大100 RU。IBMプリセールスによるサポート