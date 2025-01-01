クラウドとアプリケーションのジャーニーのあらゆる段階に対応するHybrid Cloud Meshプラン
最大10 RUの安全なアプリの接続をテストするチームに最適
柔軟な従量課金制の接続を必要とする成長チームに最適
ミッションクリティカルな大規模ワークロードを実行する企業に最適
ダウンタイムゼロのVM移行
Zモダナイゼーション
エージェント型AIの実現
アプリケーション・チーム向けのセルフサービス・アプリケーション・ネットワーキング
アプリケーション層アプリの接続
ゼロトラスト・ネットワーキング
ロケーションレス・アプリケーション
クラウド間、リージョン間の接続
高可用性とレジリエンス
マルチ環境での導入
SaaS管理とコントロール・プレーン
標準的製品サポート
コミュニティー・サポートのみ
高度なサポートを提供
Red Hat Service Interconnectの使用権限
BYOの権限
Skupperの使用権限
Skupper Brownfieldのオンボーディング
無料版の制限：最大10 RU。3か月間使用がなかった場合はキャンセル。コミュニティー・サポートのみ。
試用版の制限：IBM営業担当者承認が必要。最大100 RU。IBMプリセールスによるサポート