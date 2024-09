Guardium Insights は、IBM Security Guardium Data Protectionおよびサービスとしてのデータベース (DBaaS) 環境をサポートします。IBM Security Guardium Data Protection for Databases (v11.x) をサポートします。IBM Security Guardium Data Protection for Data Warehouse および IBM Security Guardium Data Protection for Big Data。DBaaS の場合、Guardium Insights は Amazon AWS Kinesis (PostgreSQL) およびその他の環境をサポートします。詳細については、IBM にお問い合わせください。