IBM Financial Transaction Manager

ハイブリッド・マルチクラウド・プラットフォーム上で金融決済とトランザクションを処理、モニター、追跡、およびレポートします
金融取引の統合、調整、監視
IBM Financial Transaction Managerソフトウェアは、金融トランザクションを統合、オーケストレーション、およびモニターします。複数の決済タイプにわたって一貫した処理を提供し、金融機関が決済業務を単一のプラットフォームに集約できるようにします。パブリッククラウド、ハイブリッドクラウド、およびマルチクラウドで利用可能なデプロイメントは、Red Hat OpenShiftによって強化されています。
決済ライフサイクルの強化
即時決済、SWIFT、ACH、SEPA、小切手処理、顧客のオンボーディング、トランザクションの取り込みなどのために補完的な製品を使用します。オプションの小切手サービスは、既存の小切手処理を刷新、交換、および更新します。
それぞれが独自のニーズに合わせてソリューションを構成できる単一のインスタンスで複数の事業単位をサポートし、コストを削減してコンプライアンスへの取り組みを容易にします。不正防止や制裁検知への統合のためのAPIを取得します。
バックオフィスを変更することなく、SWIFTに加えて、代替の決済ネットワーク（ブロックチェーン、より高速な決済、地域ネットワーク）を決済が通過できるようにします。
すべてのSWIFTインターフェース認定を保持し、すべてのSWIFT MTおよびMXメッセージのサポートを提供するSWIFTメッセージング・インターフェースを活用します。バックオフィスの変更なしに、決済は代替の決済ネットワークを通過します。
Red Hat OpenShiftのデプロイメントの柔軟性と、サポートされているクラウド・サービス・プロバイダーから自由に選択できる利点を活用してください。認定コンテナーは、Red Hat OpenShiftプラットフォーム上で検証され、Kubernetes標準を使用して構築されています。
既存の機能を再利用しながら、決済処理を集約し、業務を標準化します。共通の統合機能はトランザクションの管理に役立ちます。運用データベースは、エンタープライズ・データ管理ソリューションと統合されます。
決済トランスフォーメーションを加速
コンプライアンス、拡張性、および効率性を向上させながら、決済レール全体の決済業務をモダナイズします。オンボーディングとサービス提供を合理化し、運用の複雑さを軽減し、クラウド導入をサポートしてデータやAIからより大きな価値を引き出す、より緊密に接続された決済環境を構築します。
進化する決済の義務付けに、より迅速かつ確実に対応します。複数の決済レールにわたるコンプライアンス要件をサポートし、実装リスクを低減し、変化する規制標準および業界標準への適応を簡素化します。
パフォーマンス、可用性、およびセキュリティーを維持しながら、増加するトランザクション量とサービス需要に対応します。オペレーショナル・レジリエンスとエンタープライズ規模の処理向けに設計されたアーキテクチャーにより、ビジネスの成長をサポートします。
新サービスのロールアウトとお客様のオンボーディングを加速しながら、運用コストを削減します。プロセスを合理化し、生産性を向上させ、革新的な決済機能をより迅速に市場に投入します。
決済レール全体のサイロを打破し、可視性、制御、および運用の整合性を向上させます。エンタープライズ・データやAIイニシアチブからより大きな価値を引き出すと同時に、クラウドのモダナイゼーションの基盤を構築します。
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機能を評価し、アーキテクチャーを理解し、デプロイメントを計画するために、技術文書、製品概要、および実装リソースにアクセスしてください導入、モダナイゼーション、および決済トランスフォーメーションのイニシアチブの加速に役立つ資料の詳細はこちら