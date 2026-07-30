IBM Financial Transaction Manager

コンプライアンス、拡張性、および効率性を向上させながら、決済レール全体の決済業務をモダナイズします。オンボーディングとサービス提供を合理化し、運用の複雑さを軽減し、クラウド導入をサポートしてデータやAIからより大きな価値を引き出す、より緊密に接続された決済環境を構築します。