すべての排出量計算に完全な会計プラットフォームやカスタム構築のソリューションが必要なわけではありません。ExcelでのEnvizi排出量計算を使用すると、使い慣れたスプレッドシート環境で実践的な排出量計算が可能になります。

ユーザーは、エネルギー消費量や燃料使用量などのアクティビティー・データを事前構成されたテンプレートに入力し、組み込みの数式はEnviziの係数ライブラリーから排出係数を取得して結果を計算します。

実務者向けに構築されており、次のような用途に最適です。