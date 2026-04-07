Enviziの専門知識を活用したセルフサービスのGHG排出量計算
すべての排出量計算に完全な会計プラットフォームやカスタム構築のソリューションが必要なわけではありません。ExcelでのEnvizi排出量計算を使用すると、使い慣れたスプレッドシート環境で実践的な排出量計算が可能になります。
ユーザーは、エネルギー消費量や燃料使用量などのアクティビティー・データを事前構成されたテンプレートに入力し、組み込みの数式はEnviziの係数ライブラリーから排出係数を取得して結果を計算します。
実務者向けに構築されており、次のような用途に最適です。
管理されたグローバルおよび地域の排出係数カタログにアクセスし、最新かつ透明性の高い計算を実現します。社内の排出係数ライブラリーの構築、保守、または更新の複雑さを必要とせずに、計算に必要な排出係数を選択します。
事前構築された計算式、事前定義されたアクティビティーインプットフィルター、すぐに使用できるテンプレートによって迅速に開始でき、データ入力を簡素化し、手動での構成を減らし、初日から正確で標準化された排出量計算を確実に行うことができます。
GHGプロトコルに沿った計算方法に従う。Enviziの係数選択アルゴリズムに含まれるロジックを活用し、スコープ1、スコープ2、スコープ3の排出量を計算することで、信頼性が高く、標準化され、監査に耐えうる報告をユースケース全体で行います。
ExcelでのEnvizi排出量計算を出発点として使用し、排出量データの成熟度と企業レポートのニーズが高まるにつれて、排出量会計や自動レポート作成など、より広範なIBM Envizi Suiteに柔軟に拡張できます。
いいえ。ExcelでのEnvizi排出量計算は、セルフサービスの計算および分析用に設計されています。管理されたワークフロー、管理、監査対応レポートを必要とする企業は、Envizi の排出量算定ソリューションを使用する必要があります。
Envizi Emissions APIは、独自の排出量ソリューションを作成する開発者およびISV向けに構築されています。Excelでの排出量計算は、コーディングを必要とせずにExcelで直接排出量を計算したいビジネス・ユーザー向けに構築されています。
ExcelでのEnvizi排出量計算は、排出量の計算と分析をサポートします。多くの顧客は、より広範な報告プロセスへのインプットとして、または完全なGHG会計プラットフォームに向けた足がかりとして、これを使用しています。
ExcelでのEnvizi排出量計算では、スコープ1、2、3についてEnviziで管理された排出係数を使用します