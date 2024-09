History on Demand - Direct API

History on Demand (HoD) - Directは、過去の気象データを提供するAPIのコレクションです。現在、提供されているデータ・セットは、「Gridded Currents on Demand」 (gCOD) データ・セット、「Agriculture and Energy」 (AgE) データ・セットです。HoD Directは、ユーザーが時間単位のgCODおよびAGEデータを調べることができる同期APIです。ユーザーがURLでクエリーの地理空間ファセットと時間ファセットを指定すると、対応するデータが応答として返されます。

サンプルはこちら