IBM watsonx向けDocling

Docling for IBM® watsonxは、複雑で非構造化の文書を構造化されたAI対応のデータに変換する文書インテリジェンス・ツールです。PDF、画像、スライド・デッキなどのフォーマットを、検索、RAG、エージェントのワークフローがより効果的に活用できるアウトプットに変換し、チームがより正確で信頼性の高い成果を得るのに役立ちます。

Doctling for IBM® watsonxは、IBMが開発したオープンソースのDoclingツールキットをベースに構築されており、マネージド・サービスを通じてチームが実験から本番環境へとより迅速に動きを移行できるようにします。また、簡単なUIとAPIにアクセスして文書処理を自動化することもできます。