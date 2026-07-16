アーキテクチャー、設計、コードをひとつのインテリジェントなプラットフォームに統合
AIを搭載。イノベーション向けの設計。
AI駆動型の洞察を活用して、高性能ソフトウェアの基盤となる、安全でスケーラブル、かつレジリエントなアーキテクチャーを設計します。ビジネス目標に沿って、情報に基づいた戦略的な開発決定を行うことができます。
AIを活用してソフトウェア開発をファイン・チューニング
コラボレーション可能なC4モデリングを活用して、アーキテクチャーをビジネス・ニーズに適合させます。AI支援によるサポートを適用して意思決定を把握し、システム・アーティファクトに結び付けることで、設計からデプロイメントまで、設計者、エンジニア、利害関係者がフルコンテキストで常に情報を共有できます。
開発者に、十分なコンテキストを考慮しながら、インパクトの高いコードに集中できる自主性を与えます。共有資産を通じて再利用と一貫性を促進しながら、コードベースの多くを自動化して反復作業を削減し、チームがミッションクリティカルな機能とイノベーションに集中できるようにします。
設計と納品を連携させる方法を探る
ビジネス目標を明確なアーキテクチャーに変換し、チームを共通の設計意図に合わせて調整し、設計対応型のオートメーションによってデリバリーを加速します。コラボレーションを可能にし、修正作業を減らし、パイプラインとシームレスに統合することで、コンセプトからデプロイメントまで、より迅速かつ自信を持って進めることができます。
ビジネス目標を、明確で安全、かつ堅牢なソフトウェア・アーキテクチャーに変換します。システム設計の明確さとスピードを向上させ、ソリューションが戦略的目標と一致するようにするとともに、チームがより高い自信と一貫性を持って、レジリエントでスケーラブルなシステムを構築できるようにします。
共有されているほか、バージョン管理も整った、機械で読み取り可能な設計を信頼できる情報源として使用して、チームが共同作業できるようにします。開発ライフサイクル全体を通じてチーム全体で一貫した設計意図を確保することで、利害関係者を調整し、誤解を減らし、やり直しを最小限に抑えます。
アーキテクチャーの意図を反映した設計対応型のコード生成で、開発者を支援します。手作業とコーディング・コストを削減しながら、チームが価値の高い作業に集中できるようにし、ソフトウェア・プロジェクト全体で設計と実装の一貫性を確保します。
CI/CDパイプラインやDevOpsプラットフォームとシームレスに連携し、設計からデプロイメントまでのワークフローを自動化できます。納品を加速し、効率を向上させ、設計プロセスと開発プロセスの継続的統合を可能にして、より迅速かつ信頼性の高いソフトウェアリリースを実現します。
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