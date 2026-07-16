共有されているほか、バージョン管理も整った、機械で読み取り可能な設計を信頼できる情報源として使用して、チームが共同作業できるようにします。開発ライフサイクル全体を通じてチーム全体で一貫した設計意図を確保することで、利害関係者を調整し、誤解を減らし、やり直しを最小限に抑えます。