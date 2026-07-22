IBM DevOps Loop

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概要

品質を損なうことなく、より迅速に対応してソリューションを提供

プロジェクト全体でツールとデータを統合するオープン・プラットフォームで、自動化、ガバナンス、ビジネス目標とデリバリーの間の調整を可能にします。AIは、インテリジェントな洞察とエージェント型ワークフローであらゆる段階を強化し、エンドツーエンドの自動化は提供を加速し、リスクを軽減し、より良いコラボレーションと意思決定のためのリアルタイムの洞察を提供します。

主な機能

デリバリーのあらゆる段階における自動化とAI

AIでアイデアを照合して連携させ、全員が計画を実行できるようにします

AIでアイデアを行動に変換し、高レベルの概念からタスクを生成し、ガバナンスのニーズに合わせてワークフローをカスタマイズします。繰り返し作業を自動化し、洞察やレポートで進捗を追跡し、アイデアから実装まで数分で安全にコードを管理できます。

DevOps Loopページの整理プロセスの製品の画面

信頼性の高いソフトウェア・デリバリーの自動化と管理

AI駆動型のテスト・スクリプトの生成と保守により、API、UI、セキュリティ、パフォーマンスの各テストを自動化し、テスト・カバレッジを最大化します。障害の根本原因を検知し、現実的なテスト・データを生成するとともに、依存関係をシミュレートし、品質に関するインサイトを提供します。また、パイプラインを自動化することで、リスクを低減し、信頼性の高いデプロイメントを実現します。

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価値を追跡し、チームをつなげ、本番環境ににリリース

デリバリー・パフォーマンスや潜在的な問題についてリアルタイムの洞察を得て、価値とリスクを可視化します。主要なメトリクスに合わせたダッシュボードで進捗を追跡し、パイプラインやリリースをオーケストレーションするとともに、利害関係者向けに最新の状況を示す準備状況、セキュリティ、監査レポートを生成します。

DevOps Loopページでの追跡プロセスの製品の画面

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ユースケース

パイプラインを強化するソリューション

デリバリー・ライフサイクル全体にわたってツールとワークフローを連携させる統合ソリューションをご覧ください。機能を組み合わせることで、より高度な自動化、より迅速な実行、エンドツーエンドの可視化を実現する方法をご確認ください。これにより、チームはプロセスを効率化し、コラボレーションを強化するとともに、より効率的に価値を提供できます。
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DevOps Loop for Apptio

ビジネスとテクノロジーの俊敏性に対する統一されたアプローチ。組織が価値を明確に定義し、それがどの程度効率的に提供されているかを測定できるようにします。ソフトウェア開発ライフサイクル全体で、参考情報の割り当てを最適化し、価値の提供を追跡し、コスト効率を向上させます。

 

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DevOps Loop for IBM Concert

DevOpsパイプライン全体にわたり、AIを活用してアプリケーションのレジリエンスをリアルタイムに可視化します。複数のツールからのデータを単一の実行可能なビューに統合することで、システムの信頼性を評価、監視、向上させます。

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DevOps Loop for Instana

リアルタイムのオブザーバビリティーで配信を加速します。アプリケーションの性能とインフラストラクチャーの正常性をエンドツーエンドで可視化します。AI搭載の洞察と自動化された根本原因分析により、問題を早期に検知し、解決までの時間を短縮し、すべてのリリースの信頼性を確保します。

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DevOps Loop for API Connect

AI駆動型の洞察、セキュアなビルド、リアルタイムのダッシュボードで、APIライフサイクルを効率化します。ライフサイクル全体の可視化と自動化により、チームがAPIの提供、監視、最適化をより迅速に行えるよう支援します。

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DevOps Loop for Engineering Lifecycle Management

リアルタイムの洞察、AIによる支援、完全なライフサイクルのトレーサビリティーにより、エンジニアリング・データとワークフローを統合します。システムズ・エンジニアリングとソフトウェア開発の全体で、チームが複雑さを管理し、品質を向上させ、デリバリーを加速できるようにします。

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SCC WPのためのDevOpsループ

セキュリティーとコンプライアンスは、DevOpsライフサイクルのあらゆる段階に組み込まれています。組織はセキュリティー侵害のリスクを大幅に軽減し、評判と機密性の高い顧客データの両方を保護できます。

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HashiCorpのロゴ
DevOps Loop for HashiCorp

デプロイは速く、セキュリティは良く、統治は賢く。シームレスに統合し、クラウドネイティブのDevOpsワークフローを強化します。コードとしてのインフラストラクチャー、シークレット管理、スケーラブルなデプロイメントにより、自動化されたCI/CDパイプラインをサポートします。

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DevOps Loop for IBM Z

DevOpsの最新の実践をメインフレーム開発に導入し、統合されたCI/CDパイプライン、AIの洞察、リアルタイムの可視性を提供します。デリバリーの加速、品質向上、そしてz/OSをクラウドネイティブのツールやワークフローと統合します。

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IBMとRed Hatのロゴ
DevOps Loop for Red Hat

Kubernetesネイティブの環境でDevOpsライフサイクル全体を合理化します。拡張性と自動化を考慮して設計されており、Red Hat上でアプリケーションをより迅速かつ確実に提供できるようにチームを支援します。

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参考情報

DevOps機能を強化するための専門家による洞察

IBM DevOps LoopとApptio Targetprocessによる戦略と実行の連携 IBM DevOps Loopによるソフトウェア開発とデリバリーの生産性向上
パネル上のカラフルなチャートやグラフの上にある虫眼鏡のイラスト
IBM DevOps
DevOpsのポートフォリオ全体をはこちらです。ニーズに合ったツール、機能、ソリューションの詳細をご覧ください。
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料金体系

プランとライセンス

Essentialティア 定価25米ドル/ユーザー/月*

コントロールを獲得しようとしているチーム向け：AIを使用してアイデアを収集および連携させ、デリバリー・ライフサイクルを管理します。

 Standardティア 定価150米ドル/ユーザー/月*

市場投入までの時間を短縮し、人為的エラーの削減を目指す組織向け：AIでテストを自動化し、テスト・データを生成し、問題をより迅速に検知して修正プログラムを適用し、環境全体にわたってデプロイメントを合理化します。

 Premiumティア

ビジネス目標とデリバリー活動を一致させて、価値を追跡し、チームをつなぎ、次のプロジェクトに向けて改善しようとしている企業向けです。

 お問い合わせ
  • AI生成を活用してアイデアをタスクに変換
  • タイムライン、リソース、予算の具体化と追跡
  • ルールベースのワークフローを使用して反復作業を自動化
  • ステータス、依存関係、ボトルネック、タイムライン、タスクに関するレポートを生成
  • DevOps、ランタイム、ビジネス、ESG（環境・社会・ガバナンス）ツールとのすぐに利用可能な統合
  • スケッチとプロセス・モデリングでアイデアとデザインをキャプチャー
  • 技術アーキテクチャと依存関係を設計し、すべての利害関係者と共有
  • ビジネスプロセス、アーキテクチャー、AI生成コードの相違を検知して解決
  • AIで生成されたコードとインフラストラクチャーが機能と相関していることを確認

Essentialsのすべての機能に加え、以下の機能が利用可能です。

  • アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）、UI、セキュリティー、パフォーマンス・テストを自動化
  • AIビジョンによるUIテスト・スクリプトの生成と保守
  • テスト・ケースが失敗する理由を検知し、推奨の修正プログラムを受け取るか、インテリジェントな自己修復機能を使用してスクリプトを自動的に修正
  • 大量の合成テスト・データを生成
  • AIを使用して品質のパターンを特定し、性能の問題を理解して軽減
  • 開発、テスト、本番環境にわたる反復可能なデリバリー・プロセスを自動化
  • 品質基準を満たすコンポーネント・バージョンのみが昇格されるように、インテリジェントなゲートを設定
  • GitOpsのデプロイ

EssentialおよびStandardのすべてに加えて、以下の機能が利用可能です。

  • AI分析でデリバリー・リスクを予測
  • 包括的なインサイトとDORAメトリクス
  • 価値とデリバリー・リスクの視覚化
  • ビジネスとデリバリーの利害関係者を結びつける
  • パイプラインとリリースの管理

仮想サービス

未実装のサービスの応答をシミュレートし、チームによる早期テストを実現

  • パックで販売
  • 200 VUが最も一般的

仮想ユーザー

性能テストのためにユーザーの行動をシミュレート

  • パックで販売
  • 1000パフォーマンスVUが最も一般的

デプロイメント・エージェント

異なる環境へのデプロイメント・タスクの実行

  • 許可ユーザーまたはフローティング・ユーザーとして販売

* 表示されている価格は参考値であり、国によって異なる場合があり、適用される税金や関税は含まれておらず、地域で提供される製品の在庫状況によって異なります。
次のステップ

AIを活用したDevSecOpsツールでソフトウェア・デリバリーを最適化しましょう。

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