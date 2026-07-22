IBM DevOps Loop

ビジネスとテクノロジーの俊敏性に対する統一されたアプローチ。組織が価値を明確に定義し、それがどの程度効率的に提供されているかを測定できるようにします。ソフトウェア開発ライフサイクル全体で、参考情報の割り当てを最適化し、価値の提供を追跡し、コスト効率を向上させます。