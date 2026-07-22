IBM DevOps Loop

品質を損なうことなく、より迅速に対応してソリューションを提供
プロジェクト全体でツールとデータを統合するオープン・プラットフォームで、自動化、ガバナンス、ビジネス目標とデリバリーの間の調整を可能にします。AIは、インテリジェントな洞察とエージェント型ワークフローであらゆる段階を強化し、エンドツーエンドの自動化は提供を加速し、リスクを軽減し、より良いコラボレーションと意思決定のためのリアルタイムの洞察を提供します。
デリバリーのあらゆる段階における自動化とAI
AIでアイデアを行動に変換し、高レベルの概念からタスクを生成し、ガバナンスのニーズに合わせてワークフローをカスタマイズします。繰り返し作業を自動化し、洞察やレポートで進捗を追跡し、アイデアから実装まで数分で安全にコードを管理できます。
AI駆動型のテスト・スクリプトの生成と保守により、API、UI、セキュリティ、パフォーマンスの各テストを自動化し、テスト・カバレッジを最大化します。障害の根本原因を検知し、現実的なテスト・データを生成するとともに、依存関係をシミュレートし、品質に関するインサイトを提供します。また、パイプラインを自動化することで、リスクを低減し、信頼性の高いデプロイメントを実現します。
デリバリー・パフォーマンスや潜在的な問題についてリアルタイムの洞察を得て、価値とリスクを可視化します。主要なメトリクスに合わせたダッシュボードで進捗を追跡し、パイプラインやリリースをオーケストレーションするとともに、利害関係者向けに最新の状況を示す準備状況、セキュリティ、監査レポートを生成します。
パイプラインを強化するソリューション
デリバリー・ライフサイクル全体にわたってツールとワークフローを連携させる統合ソリューションをご覧ください。機能を組み合わせることで、より高度な自動化、より迅速な実行、エンドツーエンドの可視化を実現する方法をご確認ください。これにより、チームはプロセスを効率化し、コラボレーションを強化するとともに、より効率的に価値を提供できます。
DevOpsパイプライン全体にわたり、AIを活用してアプリケーションのレジリエンスをリアルタイムに可視化します。複数のツールからのデータを単一の実行可能なビューに統合することで、システムの信頼性を評価、監視、向上させます。
リアルタイムのオブザーバビリティーで配信を加速します。アプリケーションの性能とインフラストラクチャーの正常性をエンドツーエンドで可視化します。AI搭載の洞察と自動化された根本原因分析により、問題を早期に検知し、解決までの時間を短縮し、すべてのリリースの信頼性を確保します。
AI駆動型の洞察、セキュアなビルド、リアルタイムのダッシュボードで、APIライフサイクルを効率化します。ライフサイクル全体の可視化と自動化により、チームがAPIの提供、監視、最適化をより迅速に行えるよう支援します。
リアルタイムの洞察、AIによる支援、完全なライフサイクルのトレーサビリティーにより、エンジニアリング・データとワークフローを統合します。システムズ・エンジニアリングとソフトウェア開発の全体で、チームが複雑さを管理し、品質を向上させ、デリバリーを加速できるようにします。
セキュリティーとコンプライアンスは、DevOpsライフサイクルのあらゆる段階に組み込まれています。組織はセキュリティー侵害のリスクを大幅に軽減し、評判と機密性の高い顧客データの両方を保護できます。
デプロイは速く、セキュリティは良く、統治は賢く。シームレスに統合し、クラウドネイティブのDevOpsワークフローを強化します。コードとしてのインフラストラクチャー、シークレット管理、スケーラブルなデプロイメントにより、自動化されたCI/CDパイプラインをサポートします。
DevOpsの最新の実践をメインフレーム開発に導入し、統合されたCI/CDパイプライン、AIの洞察、リアルタイムの可視性を提供します。デリバリーの加速、品質向上、そしてz/OSをクラウドネイティブのツールやワークフローと統合します。
Kubernetesネイティブの環境でDevOpsライフサイクル全体を合理化します。拡張性と自動化を考慮して設計されており、Red Hat上でアプリケーションをより迅速かつ確実に提供できるようにチームを支援します。
DevOps機能を強化するための専門家による洞察
プランとライセンス
コントロールを獲得しようとしているチーム向け：AIを使用してアイデアを収集および連携させ、デリバリー・ライフサイクルを管理します。
市場投入までの時間を短縮し、人為的エラーの削減を目指す組織向け：AIでテストを自動化し、テスト・データを生成し、問題をより迅速に検知して修正プログラムを適用し、環境全体にわたってデプロイメントを合理化します。
ビジネス目標とデリバリー活動を一致させて、価値を追跡し、チームをつなぎ、次のプロジェクトに向けて改善しようとしている企業向けです。
Essentialsのすべての機能に加え、以下の機能が利用可能です。
EssentialおよびStandardのすべてに加えて、以下の機能が利用可能です。
仮想サービス
未実装のサービスの応答をシミュレートし、チームによる早期テストを実現
仮想ユーザー
性能テストのためにユーザーの行動をシミュレート
デプロイメント・エージェント
異なる環境へのデプロイメント・タスクの実行