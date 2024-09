DB2 for z/OS で発生するデータへのクラウド・アクセスのための最新のハイブリッドクラウド・アプローチ。ハイブリッドクラウド、アナリティクス、および AI イニシアチブのために Db2 for z/OS データを同期し、コストと工数を削減します。アプリケーションは、別のシステムによってホストされている、トランザクションの整合性があり、同期された DB2 for z/OS データのコピーにアクセスできます。これにより、パブリッククラウド、オンプレミス、プライベートクラウドのデプロイメントなど、幅広いターゲット・プラットフォームが可能になります。

価値のあるエンタープライズ Db2 for z/OS データを watsonx.data に取り込みます。