Amazon RDS for Db2

Amazon RDS for Db2は、AWSクラウド上でDb2リレーショナル・データベースを簡単にセットアップ、管理、拡張するためのフルマネージド・データベース・サービスです。このサービスは、Bring Your Own License(BYOL)プログラムを通じて、Db2 Standard EditionおよびDb2 Advanced Editionをサポートします。Amazon RDS for Db2のすべてのDb2エディションは、以下を提供します。

数回のクリックまたはAPI呼び出しでインフラストラクチャーのコストを管理できる、プッシュボタンによるスケーリング

ビジネスクリティカルなワークロードの耐久性をサポートする自動バックアップ、スナップショット、フェイルオーバー

高可用性と自動マルチAZデータ・レプリケーションによる可用性と信頼性

移動中および停止中の暗号化、ネットワークの分離、アクセス許可を含む分離とセキュリティー



クラウドネイティブ・アプリケーションをサポートするための、コアAWSサービスとしてのAWSクラウド・サービスとのネイティブ統合

今すぐ導入を開始するか、Amazon料金計算ツール - RDS for Db2(ibm.com外へのリンク)を使用して、インスタンスのサイズをお見積もりください。