IBM® Db2 Administrationは、アプリケーションのライフサイクル全体を通じて、IBM Db2 for z/OSオブジェクトとスキーマの複雑さ、成長、変更を管理するのに役立ちます。Db2 for z/OSデータとIBM Db2 Analytics Accelerator for z/OSに保管されているデータの両方を簡単に参照、編集して、データベース管理タスクを容易にします。高度なナビゲーション機能を使用して、企業全体のDb2オブジェクトを探索し、単純な変更や複数の人が関わる複雑なバージョン変更を自信を持って実行できます。