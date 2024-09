IBM Db2 Advanced Recovery Featureは、次の3つのDb2ツールを組み合わせて高度なデータベースのバックアップ、リカバリー、データ抽出を実現します:Db2 Merge Backup for Linux UNIX and Windows、Db2 Recovery Expert for Linux UNIX and Windows、InfoSphere Optim High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows。これらのツールは、データの可用性向上、リスク軽減、重要な管理タスクの迅速化に役立ちます。Db2 Advanced Recovery Featureは個別に購入して、さまざまなDb2エディションで使用できます。