ドキュメントとチュートリアル

チュートリアル DataStage を使用した高度な ETL 操作の実行 IBM Netezza® Performance Server に保管されているデータに対して ETL 操作を実行する方法を学びます。 チュートリアル IBM DataStage SaaS での DB2 ネイティブ接続の使用 DataStage as a service で IBM DB2 ネイティブ接続を使用する方法について説明します。 資料 パラレル・ジョブの作成 パラレル・ジョブの作成に関連するタスクについて説明します。