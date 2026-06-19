IBM Cyber Fraud

IBM Cyber Fraudは、不正アクセス、決済、本人確認、セキュリティーに関するシグナルを単一の調査ワークフローに統合します。AI搭載のオーケストレーションにより、イベント間の関連性を分析し、洞察を抽出するとともに、定型業務を自動化し、調査担当者の活動から継続的に学習することで、成果の向上を図ります。