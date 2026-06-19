IBM Cyber Fraud

不正エコシステム全体のシグナルを統合し、脅威をより迅速に検知し、調査を自動化し、精度を向上させる、エージェント型不正検知プラットフォーム
不正攻撃は分単位で進化します。その対応もそれに合わせて進化しなければなりません。
IBM Cyber Fraudは、不正、AML、セキュリティ、運用システムにまたがるシグナルを統合し、単一の検知・調査ワークフローを構築する不正アクセス検知インテリジェンス層です。AI駆動型オーケストレーションにより、チームの調査を迅速化し、定型業務を自動化し、不正アクセス検知の成果を継続的に向上させます。
デバイスとセッションのリスクに対応するIBM Trusteer
Trusteer®は、デジタルチャネルにおけるデバイスの整合性やセッションの挙動を継続的に評価し、詐欺、マネーミュール、アカウント乗っ取り、およびデバイス乗っ取りの試みを特定・突き止めます。この分析は、ユーザーがログインする前、あるいは取引が貴社の基幹システムに到達する前に実行されます。
主要なシグナル：
トランザクション監視のためのIBM Safer Payments
Safer Paymentsは、取引パターンに適応する機械学習モデルを使用して、リアルタイムの決済不正検知を実現します。カード、ACH、電信送金、即時決済など、すべての決済チャネルをミリ秒単位の意思決定で監視します。
主な機能
AI搭載型詐欺調査
IBM Cyber Fraudは、不正アクセス、決済、本人確認、セキュリティーに関するシグナルを単一の調査ワークフローに統合します。AI搭載のオーケストレーションにより、イベント間の関連性を分析し、洞察を抽出するとともに、定型業務を自動化し、調査担当者の活動から継続的に学習することで、成果の向上を図ります。
AI駆動型のエンドツーエンドの自動化により、不正アクセス調査を迅速化し、損失と運用コストを削減します。
統合された単一ペインのエクスペリエンスで、接続されているすべてのシステムからデータを集約し、自然言語による対話を可能にします。ツールを切り替える必要はありません。
調査員の行動から学習するようにシステムをトレーニングします。定型的なケースでは自律的に学習・適応した上で行動するため、アナリストはより価値の高い仕事に専念できます。
すべてのアラートには、デバイスリスク、取引履歴、身元情報、脅威インテリジェンスといったシステム横断的なコンテキスト情報が事前に組み込まれており、これらすべてを統合ビューで確認できます。
Trusteer、Safer Payments、QRadar、および第三者システムによる統合インテリジェンスにより、新たな洞察が得られ、解決が迅速化されます。
AI駆動型の統合により、データを強制的に一元化することなく、IBMと非IBMソリューションが接続されます。数日で導入できます。
システム全体の洞察を提供し、自然言語調査を可能にする1つの画面。データサイエンティストではなく、アナリスト向けに設計されています。
適応性のある調査エージェントで、お客様固有の詐欺タイプ、ワークフロー、ビジネスルールに対応します。
データ使用量を最小限に抑え、データを単一の場所に集約する際のリスクと複雑さを解消します。
統合用対応設計。拡張対応設計。
IBM Cyber Fraudは、TrusteerおよびSafer Paymentsとのネイティブ統合に加え、既存の詐欺対策およびセキュリティー・エコシステムへのオープン・コネクターを提供します。データの強制的な一元化は行いません。混乱を招くような移行は行いません。
|ネイティブIBM統合
|デプロイメント原則
|Trusteer（デバイスとセッションのリスク）
|データの一元化不要
|Safer Payments（取引監視）
|設計段階からの相互運用性
|QRadar（セキュリティ監視）
|迅速な拡張とオンボーディング
|FTM（金融取引管理）
|柔軟なデプロイメント（クラウドおよびオンプレミス）
|MaaS360® （デバイスおよびエンドポイントの可視化）
|既存のスタックの全面交換不要
参考情報
AIはミリ秒単位で不正アクセスを検知できるのでしょうか？マーティン・キーンとジェフ・クルームが、AIモデルのアンサンブルが予測型機械学習とエンコーダーLLMを組み合わせることで、不正アクセス検知をどのように変革するのかを詳しく解説します。構造化データと非構造化データが、いかにして正確でリアルタイムな意思決定を可能にするかをご覧ください。