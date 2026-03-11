Red Hatエコシステムの完全に統合された一部として、機密コンピューティングとIBM Confidential Computing製品ファミリーを推進
IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization SolutionsとIBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform for Red Hat OpenShiftをご紹介します。これら2つの強力な製品は、開発からデプロイメント、そしてアプリケーションでの使用中に至るまで、機密データを安全に保護します。これらは一体となって、ハイブリッド環境全体でワークロードを保護するハードウェア・ベースの機密コンピューティングの基盤を形成します。
ハイブリッド環境全体で、インフラストラクチャによるポリシー駆動型の分離により、機密データ、AIモデル、IPを保護します。
統合スタックで統合されたAIと暗号化のアクセラレーションにより、機密ワークロードをシームレスに実行します。
独自のハードウェアベースの信頼できるアンカーを使用して、暗号化キーの完全な所有権と管理を維持します。
さまざまなペルソナのゼロ知識証明と暗号化されたポリシーバウンド契約を使用することで、デプロイメント時に検証可能なワークロードIDを実現します。
IBM Hyper Protect Red Hatエコシステムは、IBM機密コンピューティングfor Red Hatエコシステムになりました。
IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container Platformは、IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platformとなりました。
IBM Hyper Protect Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutionsは、 IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutionsになりました。
IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions with Crypto Expressを使用するデジタル資産および署名用秘密情報を保護します。Metaco社やRipple社などのブロックチェーン・プロバイダーに信頼されているこの組み合わせは、安全なオフライン署名とポリシー保護を実現します。
アプリケーションIDを保護することで、漏洩した認証情報に関連するリスクを排除します。IDベースのアクセス制御は、シークレットの機密性が維持されることを保証し、人的エラーや内部脅威ベクトルを軽減します。
IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platformを使用して、機密コンピューティング環境を活用して、機密性の高い製造データと設計アーティファクトを保護・管理します。
トレーニングと推論中にAIモデルの機密性を確保します。Jamworksなどのパートナーは、IBM Confidential Computingを使用してAIを統合し、独自のコンテンツを保護しています。
ハイブリッド環境全体で安全を確保するために、暗号鍵を保護し、証明ポリシーを適用します。これにより、ワークロードがx86およびLinuxONEプラットフォームにまたがり展開される場合でも安心です。
Red Hatエコシステムの完全に統合された一部としてIBMのConfidential Computing Platformポートフォリオを使用して、機密コンピューティングを推進する方法をご覧ください。