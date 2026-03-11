IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization SolutionsとIBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform for Red Hat OpenShiftをご紹介します。これら2つの強力な製品は、開発からデプロイメント、そしてアプリケーションでの使用中に至るまで、機密データを安全に保護します。これらは一体となって、ハイブリッド環境全体でワークロードを保護するハードウェア・ベースの機密コンピューティングの基盤を形成します。