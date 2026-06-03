アプリケーション、インフラストラクチャー、オペレーション、リスクにわたる運用上の信号を結び付け、相関させて、統合されたレジリエンス・ビューに集約します。断片化されたデータを共有された運用コンテキストに変えることで、チームはギャップをより早く特定し、意思決定をより迅速に調整し、運用の断片化を減らすことができます。