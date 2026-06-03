IBM Concertレジリエンス

現代のITオペレーションにおけるAI駆動型のレジリエンス

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シグナルをつなげるリスクを軽減。

IBM Concertレジリエンスは、IBM Concertプラットフォームの一部であり、組織がアプリケーション、インフラストラクチャ、オペレーション、リスクにわたる運用シグナルを連携させ、共通のレジリエンスビューを構築するのに役立ちます。AI駆動型の洞察、継続的なアセスメント、連携されたワークフローを組み合わせることで、チームはレジリエンス・ギャップを早期に特定し、リスクの優先順位付けを迅速に行い、ハイブリッド環境全体でオペレーショナル・レジリエンスを強化できます。

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主要レジリエンス機能

アプリケーション、インフラストラクチャー、オペレーション、リスクにわたる運用上の信号を結び付け、相関させて、統合されたレジリエンス・ビューに集約します。断片化されたデータを共有された運用コンテキストに変えることで、チームはギャップをより早く特定し、意思決定をより迅速に調整し、運用の断片化を減らすことができます。

IBM Concertのバリューとレジリエンス・トレンドのオブザーバビリティー主要な機能の製品の画面

アプリケーションと環境全体のレジリエンス・ギャップを明確に把握する。継続的にシグナルを分析することで、チームは弱点を早期に発見し、リスクがどこで高まっているかを理解し、問題が深刻化する前に注意を集中することができる。

IBM Turbonomicの弱点スポット・オブザーバビリティー主要な機能の製品の画面

自動化されたワークフローとリアルタイムの洞察により、チームはより迅速に回復し、ダウンタイムを削減できます。手動作業が減るにつれて、ドメインをまたいでアクションを調整し、より早く対応し、可用性と復旧性を向上させることができます。

IBM Turbonomicのワークフロー主要な機能の製品の画面

事後対応的な修正や定期レビューから、継続的なレジリエンス・オペレーションに移行できます。IBM Concertレジリエンスは、チームが時間の経過に伴う体制の変化を監視し、一貫したレジリエンス基準を適用し、ハイブリッド環境全体で運用準備状況を継続的に向上させるのに役立ちます。

IBM Turbonomicアクション・センター・ダッシュボードの製品の画面

開発、サイト信頼性エンジニアリング、オペレーション、セキュリティーの各チーム間で共有されるレジリエンス・フレームワークを構築します。一貫したスコアリング、共有されたコンテキスト、整合した優先順位により、チームはサイロ化や運用の複雑さを軽減しながら、レジリエンスをより一貫して向上させることができます。

IBM Concertレジリエンスフレームワークのオブザーバビリティーダッシュボードの製品の画面
メリット
オペレーションにレジリエンスを設計段階から組み込む

AI駆動型のアセスメントと運用上のコンテキストの共有により、組織はライフサイクルの早い段階でレジリエンス、セキュリティー、ガバナンスを組み込むことができ、チームや環境全体で一貫性を向上させながら、運用リスクを軽減できます。
時間の経過とともに運用の複雑さを軽減する

継続的なスコアリング、実行可能な洞察、クロスドメインの可視性により、チームは保守を簡素化し、技術的負債を削減し、運用上のオーバーヘッドを増やすことなく長期的な運用安定性を向上させることができます。
共有コンテキストで復旧を加速

運用上のシグナルを接続し、ドメイン間でワークフローを調整することで、チームはダウンタイムを削減し、問題をより迅速に解決し、運用上の応答性を向上させることができます。
ハイブリッド環境全体でレジリエンスを拡張

統合されたレジリエンスの可視化と標準化されたスコアリングにより、組織は不必要な複雑さを増すことなく、アプリケーション、インフラストラクチャー、ハイブリッド環境全体で一貫してレジリエンスを運用できるようになります。
運用の可視化を行動に移す

ツール全体のメトリクス、運用シグナル、レジリエンスに関する洞察を、運用コンテキストに関連付けます。チームはリスクを早期に検知し、影響の優先順位付けを迅速に行い、混乱がユーザーに影響を及ぼす前にアクションを調整できます。
参考情報

情報に基づいた意思決定のための追加の洞察

はこちらデモ、ドキュメンテーション、トレーニング、専門家の洞察を活用して、IBM Concertの学習、評価、さらなる価値実現を支援します。
アプリケーション・レジリエンスのためのAI駆動型自動化
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