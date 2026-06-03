機密漏れの量が増加し、ワークフローが分断されたままになると、組織は対応状態に陥り、システムの安定性を維持するだけに労力を費やす可能性があります。IBM Concert Protectは、AI搭載修復を活用して増大する量に対応し、事後対応型のトリアージから継続的でリスク主導型のオペレーションへと移行できるようチームを支援します。スタック全体でシグナルを集めてリスクにさらされているものと最も重要なものを特定します。これにより、チームは大規模に優先順位付けと修正を行い、問題が本番環境に到達する前に措置を講じることができます。