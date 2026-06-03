AIで脆弱性を見つけましょう。Concert Protectでそれらの問題を解決しましょう。
機密漏れの量が増加し、ワークフローが分断されたままになると、組織は対応状態に陥り、システムの安定性を維持するだけに労力を費やす可能性があります。IBM Concert Protectは、AI搭載修復を活用して増大する量に対応し、事後対応型のトリアージから継続的でリスク主導型のオペレーションへと移行できるようチームを支援します。スタック全体でシグナルを集めてリスクにさらされているものと最も重要なものを特定します。これにより、チームは大規模に優先順位付けと修正を行い、問題が本番環境に到達する前に措置を講じることができます。
Secure Coderを使用すると、開発者のワークフロー内で脆弱性、機密情報、依存関係のリスクを検知できます。リアルタイムの洞察と修正プログラムにより、チームは問題発生の時点で解決でき、手戻りを減らし、下流工程におけるリスクを防止できます。
リスクの優先順位付けと修復の迅速化
コード、インフラストラクチャー、ランタイム全体でエクスポージャーに関する洞察を統合し、ビジネスに最も大きな影響を与えるリスクを特定します。Concertは、アプリケーション資産全体の調査結果を関連付けて、トリアージと継続的な修復を加速し、チームが日常の開発およびオペレーションワークフローの一部としてリスクを軽減できるように支援します。
大規模にパッチを当てる自動化
ハイブリッド環境全体でパッチの修復ワークフローをOrchestrateし、機密漏れ期間と運用上のオーバーヘッドを削減します。既存システムに統合された自動化された閉ループ・ワークフローにより、パッチ・サイクルを加速します。
継続的なコンプライアンスを維持
組織および規制ポリシーに照らしてアプリケーションを継続的に監視することで、コンプライアンスからの逸脱を減らし、ソフトウェア・ライフサイクル全体での監査準備を強化します。開発チームとオペレーションチーム全体でガバナンスワークフローを自動化しましょう。
ソフトウェア・サプライチェーンのリスクを軽減する
サードパーティのコンポーネント、脆弱性、ライセンスの危険性を継続的に可視化することで、開発ライフサイクルの早い段階でオープンソースの依存関係とソフトウェア・サプライチェーンのリスクを特定します。
はこちらデモ、ドキュメンテーション、トレーニング、専門家の洞察を活用して、IBM Concertの学習、評価、さらなる価値実現を支援します。