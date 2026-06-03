IBM Concert Observe

フルスタック・オブザーバビリティーで問題を迅速に検知し、信頼性を向上

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ガラスレンズがランダムに配置された光紫色の背景に対する3Dレンダリング

スタック全体でオブザーバビリティーを一元化

IBM Concert Observeは、アプリケーション、インフラストラクチャ、ネットワークのオブザーバビリティーを統合し、共通の運用ビューを提供します。テレメトリを関連付け、ハイブリッド環境全体にわたる依存関係をマッピングすることで、チームは問題をより迅速に特定し、運用上の複雑さを軽減し、アプリケーションの回復力のあるパフォーマンスを維持することができます。

主な機能

フルスタック・オブザーバビリティー

アプリケーションコンポーネントをリアルタイムで自動的にマッピングし、マイクロサービス、コンポーネント、コンテナ、クラウド環境全体のリクエストをトレースします。コードレベルの可視化により、チームは問題を早期に検知し、影響を即座に特定し、解決時間を短縮できます。

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IBM Instanaのアプリケーション主要な機能の製品の画面

データベースのオブザーバビリティー

エンドツーエンドのデータベース・パフォーマンス監視により、遅いクエリ、ボトルネック、参考情報の問題を特定します。データベースのアクティビティとアプリケーションのパフォーマンスの間の明確な境界線は、チームが問題を診断し、問題を迅速に解決するのに役立ちます。

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IBM Instanaデータベースの主要なパフォーマンスの製品の画面

AIエージェント／LLMのオブザーバビリティー

生成AIおよびLLMアプリケーションの可視化を実現します。プロンプト、レスポンス、レイテンシー、依存関係を含む。このフルコンテキスト・ビューは、異常の検知、モデルの動作分析、複雑な環境にわたる信頼性の高いAIパフォーマンスの確保に役立ちます。

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IBM Instana AIエージェント/LLMオブザーバビリティー機能の製品の画面

インフラストラクチャのオブザーバビリティー

ホスト、コンテナ、Kubernetes、クラウド環境にわたるインフラストラクチャを監視します。メトリクス、ログ、トレースを関連付けることで、チームはシステムのヘルス全体像を把握し、問題を早期に検知し、パフォーマンスを大規模に維持できます。

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IBM Instanaインフラストラクチャーのオブザーバビリティー主要な機能の製品の画面

ネットワークの可観測性

生のネットワークデータをリアルタイムで実行可能な洞察に変換し、高額な混乱を防ぎましょう。アプリケーション中心のオブザーバビリティーはネットワーク・パフォーマンスの全体像を提供し、チームがクリティカルなサービスの優先順位をつけ、運用成果を最適化できるようにします。

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IBM Instana Networkオブザーバビリティー主要な機能の製品の画面

デジタル・エクスペリエンス監視

パフォーマンス・メトリクスとエラー・データを収集することで、Webアプリケーションとモバイルアプリケーション全体での実際のユーザーの操作をキャプチャします。これは、顧客への影響を分析して、デジタル・エクスペリエンスを向上させる改善策を優先するのに役立ちます。

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IBM Instanaのエクスペリエンス監視主要な機能の製品の画面

外形監視

アプリケーションやネットワーク全体での実際のやり取りをシミュレーションして、ユーザーに影響が及ぶ前に問題を特定します。アプリケーションとネットワークの両方の観点から可用性とパフォーマンスを継続的にテストすることで、環境全体で信頼性の高いエンドツーエンドのエクスペリエンスを確保できます。

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IBM Instanaの外形監視主要な機能の製品の画面
次のステップ

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