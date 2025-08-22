メインフレーム運用管理

Concert for IBM Zの運用管理機能は、ワークフローを統合し、イベントに優先順位を付け、ビジネスへの影響を評価することでメインフレームの運用を簡素化します。イベントやデータを集約、相関付け、コンテキスト化することで、チームがより迅速かつ確信を持って意思決定を下すのを支援し、単一の効率的なソリューションで回復力を最大化し、アプリケーションのダウンタイムを削減します。