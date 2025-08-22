メインフレーム運用管理

統一されたワークフローで運用を簡素化します。

メインフレーム運用管理のUI

ビジネスにおける課題

メインフレームの運用担当者は、ビジネスにとって重要なアプリケーションに障害が発生しないように環境を監視する上で、ますます多くの課題に直面し続けています。主な懸念事項のひとつは、メインフレームのデータ運用の量と複雑さの管理です。データを分析しなければならない速度は、多くの場合、人間の処理能力を超えています。その結果、可視性が制限され、コンテキストの欠如が運用リスクを増加させます。
多すぎるイベントとアラート

複数システムからの大量のアラートにより、チームは重要な事象の特定と迅速な対応が困難になっています。
断片的な可視性とコンテキストの欠如

ツールの分散と限られた可視性が、根本原因の分析を遅らせ、問題の全体像や背景の把握を困難にしています。
遅く後手に回るリスク軽減

先見的な洞察やガイド付きの修復プロセスがないと、リスクは重要なサービスに影響が出るまで見逃されることがあります。
メインフレームの専門知識の低下

メインフレームの専門知識の低下と修復自動化の限界により、問題を効果的に解決できるという信頼感が低下しています。

イベントのより迅速な集約、相関分析、コンテキスト化

Concert for IBM Zの運用管理機能は、ワークフローを統合し、イベントに優先順位を付け、ビジネスへの影響を評価することでメインフレームの運用を簡素化します。イベントやデータを集約、相関付け、コンテキスト化することで、チームがより迅速かつ確信を持って意思決定を下すのを支援し、単一の効率的なソリューションで回復力を最大化し、アプリケーションのダウンタイムを削減します。

 

IBM Zサーバーが並ぶデータセンターで作業する2人の技術者

メリット

重要なものに集中
効果的かつ明確に対応できるようにグループ化、ランク付け、優先順位付けされたIBM Z全体の問題と警告に対処します。
関連するイベントを特定
直感的なダッシュボード、トポロジー・ビュー、リアルタイムの影響分析により、インシデントの全体的な影響を把握できます。
組み込みの修復アドバイスに基づいて対応する
AI駆動型の根本原因検出と、環境に合わせた組み込みの推奨事項により、問題を迅速に解決します。
不確実性を取り除く
一元化された単一プラットフォームから、システムの正常性を完全に把握し、問題を即座に特定して、解決策を講じることができます。

Concert for IBM Zによる課題の解決

IBM Concert for IBM Zにおける異常検知機能

機械学習を活用して、基準となる動作を確立し、サービスに影響を及ぼす前に異常を早期に検知します。
IBM Concert for IBM Zに関する専門家のアドバイス

生成AIと組み込みのIBM Zの専門知識により的確な修復の推奨事項が得られるため、複雑な問題をより迅速に解決できます。
IBM Concert for IBM Zの集中管理ダッシュボード

複数のソースからのKPIやメトリクスが統合された単一パネルのビューにアクセスし、シームレスな詳細分析を実行できます。
IBM Concert for Zのイベント相関機能

AI駆動型のイベント相関により、時間、トポロジー、パターン認識に基づいてアラートがグループ化および圧縮されるため、ノイズを削減し、明確さを得ることができます。
IBM Concert for Zのトポロジー・ビューア

対話式でリアルタイムのグラフィカル・ビューで、ビジネス・アプリケーションとインフラストラクチャーの関係を可視化します。
IBM Concert for Zのコマンド・コンソール

UIから直接コマンドを発行できる組み込みのコマンド・コンソールを使用して即座にアクションを実行し、特定された問題を効率的に解決できます。
