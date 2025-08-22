メインフレーム運用管理

統一されたワークフローで運用を簡素化します。
メインフレームの運用担当者は、ビジネスにとって重要なアプリケーションに障害が発生しないように環境を監視する上で、ますます多くの課題に直面し続けています。主な懸念事項のひとつは、メインフレームのデータ運用の量と複雑さの管理です。データを分析しなければならない速度は、多くの場合、人間の処理能力を超えています。その結果、可視性が制限され、コンテキストの欠如が運用リスクを増加させます。
複数システムからの大量のアラートにより、チームは重要な事象の特定と迅速な対応が困難になっています。
ツールの分散と限られた可視性が、根本原因の分析を遅らせ、問題の全体像や背景の把握を困難にしています。
先見的な洞察やガイド付きの修復プロセスがないと、リスクは重要なサービスに影響が出るまで見逃されることがあります。
メインフレームの専門知識の低下と修復自動化の限界により、問題を効果的に解決できるという信頼感が低下しています。
Concert for IBM Zの運用管理機能は、ワークフローを統合し、イベントに優先順位を付け、ビジネスへの影響を評価することでメインフレームの運用を簡素化します。イベントやデータを集約、相関付け、コンテキスト化することで、チームがより迅速かつ確信を持って意思決定を下すのを支援し、単一の効率的なソリューションで回復力を最大化し、アプリケーションのダウンタイムを削減します。
Concert for IBM Zをご紹介します。機械学習を活用して、基準となる動作を確立し、サービスに影響を及ぼす前に異常を早期に検知します。Concert for Zの実際の動作のデモ、または担当者への相談を予約して、お客様のビジネスにどのような効果をもたらすかをご確認ください。