Compiler for REXX on IBM Z、Library for REXX on IBM Z、および Alternate Library for REXX on IBM Z (無料ダウンロード) には個別のライセンスが用意されています。さらに、IBM Z 上の REXX の代替ライブラリの z/OS 部分は、z/OS でネイティブに使用できます。z/OS では、IBM Z 上の REXX 用代替ライブラリの個別のライセンスは必要ありません。