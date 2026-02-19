IBM Cognos Analyticsで、安全でガバナンスされた分析を大規模に提供
官公庁・自治体機関は、透明性、コンプライアンス、効率性を必要とします。IBM Cognos Analyticsは、クラウド、オンプレミス、またはハイブリッド環境全体でデータを統合し、レポートを自動化し、安全で管理された洞察を提供することで、ミッションクリティカルなオペレーションをサポートします。
Cognos Analyticsは、官公庁・自治体のデータを単一の管理されたビューに一元化し、完全なリネージと安全なアクセス制御を備えた監査対応のレポートを提供します。機関は、どのような環境においても機密データを保護しながら、規制要件を満たすことができます。
AIが支援する洞察は、リーダーが傾向や新たな問題を迅速に特定するのに役立ちます。自動化によりレポート作成のバックログが削減されるため、機関はコミュニティーのニーズや運用上の要求に迅速に対応できるようになります。
クラウド、オンプレミス、ハイブリッドのいずれの環境でも、Cognos® は一貫したガバナンスと性能を提供します。機関は、業務をより複雑にしたり、セキュリティーを損なったりすることなく、独自のペースで拡張できます。
一元化されたガバナンスと自動化されたワークフローにより、手作業とITオーバーヘッドが削減されるため、チームは重要なサービスやより価値の高い優先事項に集中できます。