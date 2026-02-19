Cognos Analyticsは、官公庁・自治体のデータを単一の管理されたビューに一元化し、完全なリネージと安全なアクセス制御を備えた監査対応のレポートを提供します。機関は、どのような環境においても機密データを保護しながら、規制要件を満たすことができます。