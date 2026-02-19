官公庁・自治体および公共部門向けのBusiness Intelligence

IBM Cognos Analyticsで、安全でガバナンスされた分析を大規模に提供

官公庁・自治体のレポーティングと分析をモダナイズ

官公庁・自治体機関は、透明性、コンプライアンス、効率性を必要とします。IBM Cognos Analyticsは、クラウド、オンプレミス、またはハイブリッド環境全体でデータを統合し、レポートを自動化し、安全で管理された洞察を提供することで、ミッションクリティカルなオペレーションをサポートします。
コンプライアンスとガバナンスの確保

Cognos Analyticsは、官公庁・自治体のデータを単一の管理されたビューに一元化し、完全なリネージと安全なアクセス制御を備えた監査対応のレポートを提供します。機関は、どのような環境においても機密データを保護しながら、規制要件を満たすことができます。
意思決定を加速

AIが支援する洞察は、リーダーが傾向や新たな問題を迅速に特定するのに役立ちます。自動化によりレポート作成のバックログが削減されるため、機関はコミュニティーのニーズや運用上の要求に迅速に対応できるようになります。
どこにでも柔軟にデプロイメント可能

クラウド、オンプレミス、ハイブリッドのいずれの環境でも、Cognos® は一貫したガバナンスと性能を提供します。機関は、業務をより複雑にしたり、セキュリティーを損なったりすることなく、独自のペースで拡張できます。
運用コストの削減

一元化されたガバナンスと自動化されたワークフローにより、手作業とITオーバーヘッドが削減されるため、チームは重要なサービスやより価値の高い優先事項に集中できます。

官公庁・自治体向けCognos® の動作を見る

Cognos® が公共部門のチーム向けにレポート作成、コンプライアンス、分析を変革する方法はこちら。

使用シナリオ

オフィス環境でテーブルに座り、書類に目を通す若い男性
監査対応レポートの合理化

官公庁・自治体機関は、規制機関に対して詳細かつ正確な報告書を作成しなければなりません。Cognos® はレポート生成を自動化し、 データ・リネージュを維持し、監査証跡を提供することで、手作業を減らし、あらゆるチームにとってコンプライアンスを容易にします。
オフィス環境でビジネスについて話し合う多民族の起業家グループ
リソース配分の最適化

Cognos® は、財務チームとオペレーションチームが予算を分析し、KPIを追跡し、傾向を予測するのに役立ちます。Cognos® の洞察は、より良い参考情報の割り当てとサービス提供をサポートします。
デジタルタブレットを使用する人の手の接写
信頼できるオープンデータを提供

Cognos® は、複数システムのデータを単一の管理されたビューに統合することにより、サイロを解消して重複を削減します。機関は認証済みのダッシュボードを公開することで、機密情報を保護しながらデータをオープンにすることができます。
会議中に大きな画面に表示された分析データを指差す年配の女性
より迅速なデータ駆動型の意思決定

緊急時には、タイムリーな洞察が重要です。Cognos® は、リーダーが迅速に行動し、明確にコミュニケーションを取り、効果的に対応を調整できるよう、タイムリーなダッシュボードやアラートを提供します。
