多様なソースからのメタデータを統合し、単一でグローバルに一貫したシステムを構築します。CockroachDBの分散アーキテクチャーにより、地域を問わず、正確なメタデータにいつでも、迅速にアクセスできます。メタデータの所在を管理することで規制要件と運用要件に対応しつつ、重要なサービス向けにリアルタイムのアクセスと更新を可能にします。