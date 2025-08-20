IBMとCockroach Labs社と連携し、確かな成功を手にし、ビジネスを自在に拡大しましょう
IBM、そしてCockroach Labs社と連携することで、貴社のビジネス・ニーズに応じて容易に拡大し、成長を加速します。安全なアクセスとダウンタイム・ゼロを実現し、膨大なトランザクション・ワークロードをグローバルに柔軟かつ一貫して処理できます。
CockroachDBの分散SQLで、複数のリージョンにわたりデータとアプリケーションを瞬時に拡大できます。クラウド、オンプレミス、あるいは自社クラウド環境で導入する場合でも、需要に一貫して対応し、グローバルな大規模ワークロードを容易に処理できます。
マルチアクティブ・インフラストラクチャーにより、自動フェイルオーバー、信頼性の高いデータ保護、ダウンタイム・ゼロのアップグレードを備えた分散SQL機能で、あらゆるゾーンやリージョンにわたり途切れない可用性を実現できます。
IBMの信頼できる暗号化、機密コンピューティング、コンプライアンス・フレームワークを活用してデータセキュリティーに安心して対応し機密性の高いワークフローを管理できます。また、CockroachDBはデータのローカリティーを制御し、規制やコンプライアンス要件の順守を支援します。
最新のワークロードに対応するために、AIでデータを最適化し、ビジネスを成功に導きます。複数のリージョンでアプリケーションやサービスを稼働させ、データの所在を管理することで、アクセシビリティーを向上させます。