Cockroach Labs社
およびIBM

IBMとCockroach Labs社と連携し、確かな成功を手にし、ビジネスを自在に拡大しましょう

カラフルなデジタル波の3Dレンダリング

アプリケーションをグローバルに開発・拡大

IBM、そしてCockroach Labs社と連携することで、貴社のビジネス・ニーズに応じて容易に拡大し、成長を加速します。安全なアクセスとダウンタイム・ゼロを実現し、膨大なトランザクション・ワークロードをグローバルに柔軟かつ一貫して処理できます。
柔軟にグローバルに拡大

CockroachDBの分散SQLで、複数のリージョンにわたりデータとアプリケーションを瞬時に拡大できます。クラウド、オンプレミス、あるいは自社クラウド環境で導入する場合でも、需要に一貫して対応し、グローバルな大規模ワークロードを容易に処理できます。
比類のない継続的なレジリエンス

マルチアクティブ・インフラストラクチャーにより、自動フェイルオーバー、信頼性の高いデータ保護、ダウンタイム・ゼロのアップグレードを備えた分散SQL機能で、あらゆるゾーンやリージョンにわたり途切れない可用性を実現できます。
エンドツーエンドのセキュリティーとコンプライアンス

IBMの信頼できる暗号化、機密コンピューティング、コンプライアンス・フレームワークを活用してデータセキュリティーに安心して対応し機密性の高いワークフローを管理できます。また、CockroachDBはデータのローカリティーを制御し、規制やコンプライアンス要件の順守を支援します。
最適化されたAI機能

最新のワークロードに対応するために、AIでデータを最適化し、ビジネスを成功に導きます。複数のリージョンでアプリケーションやサービスを稼働させ、データの所在を管理することで、アクセシビリティーを向上させます。

主な機能

デジタル・ネットワーク技術パネルを操作するスーツを着た男性の画像

いつでも容易にデータベースへアクセスでき、手動の介入なしに自動データ複製、強力な一貫性、柔軟な拡大を実現できます。

 
カラフルなLEDに照らされた、サーバーや設備でいっぱいのラックを持つデータセンター

PostgreSQLインターフェースにより、既存のアプリケーションやツールとの移行と統合がスムーズです。
「AI」のロゴが付いたカラフルな回路の3Dレンダリング

ネイティブのベクター・データ型とインデックス機能により、AIワークロードを運用ワークロードと並行して迅速に実行し、拡張性、レジリエンス、データ最適化を実現できます。
デジタル・ネットワーク技術パネルを操作するスーツを着た男性の画像

いつでも容易にデータベースへアクセスでき、手動の介入なしに自動データ複製、強力な一貫性、柔軟な拡大を実現できます。

 
カラフルなLEDに照らされた、サーバーや設備でいっぱいのラックを持つデータセンター

PostgreSQLインターフェースにより、既存のアプリケーションやツールとの移行と統合がスムーズです。
「AI」のロゴが付いたカラフルな回路の3Dレンダリング

ネイティブのベクター・データ型とインデックス機能により、AIワークロードを運用ワークロードと並行して迅速に実行し、拡張性、レジリエンス、データ最適化を実現できます。

ユースケース

金融テクノロジーとデジタル決済の概念図
どこでも簡単に決済

正確な決済処理と、顧客向けの決済システムをどこからでも常時利用可能にします。

 
成長チャートや通貨記号を含む金融および投資の概念のイラスト
注文と在庫を効率的に管理

年間のインフラストラクチャー・コストを削減し、正確な在庫情報とアプリケーション・サービスの同期を確保することで、受注および在庫管理システムの生産性を向上させます。

 
青い保護シールド、回路、ブロックなどのさまざまなコンポーネントを備えたデジタル・セキュリティー技術のイラスト
瞬時の本人確認でアクセス管理を迅速化

あらゆる場所でのシステムやデータへの安全なアクセスに伴う、時間のかかる認証と認可を排除できます。CockroachDBの組み込みレプリケーション、ジオディストリビューション、ACID保証により、顧客に最も近いデータベースへ正確にアクセスしつつ、CockroachDBを単一の論理システムとして機能させることができます。

  
テクノロジー・ネットワークで接続されたブロックのイラスト
メタデータの信頼性の高い一元化と拡張

多様なソースからのメタデータを統合し、単一でグローバルに一貫したシステムを構築します。CockroachDBの分散アーキテクチャーにより、地域を問わず、正確なメタデータにいつでも、迅速にアクセスできます。メタデータの所在を管理することで規制要件と運用要件に対応しつつ、重要なサービス向けにリアルタイムのアクセスと更新を可能にします。
金融テクノロジーとデジタル決済の概念図
どこでも簡単に決済

正確な決済処理と、顧客向けの決済システムをどこからでも常時利用可能にします。

 
成長チャートや通貨記号を含む金融および投資の概念のイラスト
注文と在庫を効率的に管理

年間のインフラストラクチャー・コストを削減し、正確な在庫情報とアプリケーション・サービスの同期を確保することで、受注および在庫管理システムの生産性を向上させます。

 
青い保護シールド、回路、ブロックなどのさまざまなコンポーネントを備えたデジタル・セキュリティー技術のイラスト
瞬時の本人確認でアクセス管理を迅速化

あらゆる場所でのシステムやデータへの安全なアクセスに伴う、時間のかかる認証と認可を排除できます。CockroachDBの組み込みレプリケーション、ジオディストリビューション、ACID保証により、顧客に最も近いデータベースへ正確にアクセスしつつ、CockroachDBを単一の論理システムとして機能させることができます。

  
テクノロジー・ネットワークで接続されたブロックのイラスト
メタデータの信頼性の高い一元化と拡張

多様なソースからのメタデータを統合し、単一でグローバルに一貫したシステムを構築します。CockroachDBの分散アーキテクチャーにより、地域を問わず、正確なメタデータにいつでも、迅速にアクセスできます。メタデータの所在を管理することで規制要件と運用要件に対応しつつ、重要なサービス向けにリアルタイムのアクセスと更新を可能にします。
次のステップ

PostgreSQLを使った最新のエンタープライズ対応データ・アーキテクチャーの構築については、IBMエキスパートにご相談ください。