IBM COBOL for AIX® は、Power® システム上でビジネスクリティカルな COBOL アプリケーションを構築するための開発環境です。これには、COBOL コンパイラー、アプリケーション開発用のランタイム ライブラリ、およびワークステーションからプログラムを視覚的にデバッグできるデバッガーが含まれています。COBOL for AIX を使用すると、32 ビットまたは 64 ビットのアプリケーションを作成できます。COBOL for AIX で構築されたアプリケーションを実稼働環境にデプロイするには、IBM COBOL Runtime Environment for AIX 5.1 が必要です。

COBOL for AIX 5.1 コンパイラーの利点と機能を確認するには、COBOL for AIX 5.1 データシートを参照してください。