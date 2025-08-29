この課金モデルでは、IBM Cloudに一定の支払いを確約することで、プラットフォーム全体で割引を受けることができます。
IBM Cloud® Pay-as-you-go with Committed Useの課金モデルは、サブスクリプション・アカウントの課金モデルに似ていますが、いくつかのメリットが追加されています。<br>この課金モデルでは、IBM Cloudに一定の支払いを確約することで、プラットフォーム全体で割引を受けることができます。使用量に応じて毎月料金が請求され、コミットした使用量に達した後でも引き続き同率の割引を受けることができます。
提供されるメリット
従量課金制アカウント
Pay-as-you-go with Committed Use課金モデル
IBM Cloudカタログの全製品へのアクセス
本番環境のユースケースに最適
中規模市場またはエンタープライズ向けの割引
消費量に合わせた毎月の請求
超過料金なしコミットした利用水準を超える消費も、引き続き割引の対象となります。
Pay-as-you-go with Committed Useの課金モデルは、サブスクリプション・アカウントの課金モデルに似ています。サブスクリプションとは異なり、コミットメントがある場合は、一定量の利用を確約したうえで、コミットメント期間が終了した後でも、プラットフォーム全体で割引を受けることができます。アカウントに発生した超過分も、引き続き割引の対象となります。
IBM® Cloudセールスにご連絡いただき、IBM Cloud Pay-as-you-go with Committed Useにご登録ください。営業担当者との打ち合わせの後、コミットメント見積もりの詳細とIBMクラウドの契約条件に関する情報が記載された確認メールが届きます。
既存のコミットメントを表示するには、IBM® Cloudコンソールから「管理>請求と使用量」に移動し、「コミットメントとサブスクリプション」を選択します。タブをクリックすると、有効なコミットメントの残りのクレジットと、まだ有効になっていない今後のコミットメントが表示されます。コミットメントは、その期間が満了するか、クレジットをすべて使うと期限議切れになります。