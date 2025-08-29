IBM Cloud® Pay-as-you-go with Committed Useの課金モデルは、サブスクリプション・アカウントの課金モデルに似ていますが、いくつかのメリットが追加されています。<br>この課金モデルでは、IBM Cloudに一定の支払いを確約することで、プラットフォーム全体で割引を受けることができます。使用量に応じて毎月料金が請求され、コミットした使用量に達した後でも引き続き同率の割引を受けることができます。