IBM® Cloudのコンプライアンス状況：POPIA（南アフリカ）

プラットホームの上に立っている2人の人物を示す図（1人は地図を、もう1人はセキュリティー・シールドを見ている）
POPIAとは

南アフリカ個人情報保護法（POPIA）は、南アフリカの全国消費者プライバシー法です。2020年7月1日に、企業に義務を課す規定のほとんどが施行されました。その1年後の2021年6月30日には、2020年情報公開促進法（PAIA）の改正などの追加規定が制定されました。

POPIAはEUの一般データ保護規則（GDPR）同様、企業（管理者および処理者の両方）が個人情報（PI）を収集、使用、処理する方法を規定します。POPIAは、次に該当する場合、PIの処理にも適用されます。

  • 管理者または処理者が南アフリカに所在する、または
  • PIは南アフリカで処理されます

POPIAの詳細については、ここをクリックしてください。
IBMの姿勢

IBMは、POPIA要件に照らしてすべての製品、提供物、サービスをレビューするプロセスを実装しました。私たちの標準的な技術および組織的対策（IBM DPA）とIBM DPAの組み合わせは、お客様がPOPIA標準を満たすのに役立つ適切なものであると考えています。

POPIAはIBMのデータ・プライバシー補足条項に適用されています。POPIAで適用される条項を含む、IBMデータ保護補足条項（DPA）が対象とする法律または管轄区域について詳しくは、IBM DPLで確認できます。また、IBMのDPAについては、IBM利用規約サイトをご覧ください。

IBMのデータ・プライバシー・ポリシーに関する詳細は、IBM Trust Centerをご覧ください。IBMの外部サービスに関連するプライバシー・ポリシーについてご不明な点がありましたら、IBM Chief Privacy Office Helpdeskまでお問い合わせください。
次のステップ

準拠プログラムについて、ご質問がありますか？保護されたコンプライアンス・レポートが必要ですか？IBMがお手伝いいたします。

 準拠プログラムの詳細はこちら