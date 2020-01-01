南アフリカ個人情報保護法（POPIA）は、南アフリカの全国消費者プライバシー法です。2020年7月1日に、企業に義務を課す規定のほとんどが施行されました。その1年後の2021年6月30日には、2020年情報公開促進法（PAIA）の改正などの追加規定が制定されました。
POPIAはEUの一般データ保護規則（GDPR）同様、企業（管理者および処理者の両方）が個人情報（PI）を収集、使用、処理する方法を規定します。POPIAは、次に該当する場合、PIの処理にも適用されます。
POPIAの詳細については、ここをクリックしてください。
IBMは、POPIA要件に照らしてすべての製品、提供物、サービスをレビューするプロセスを実装しました。私たちの標準的な技術および組織的対策（IBM DPA）とIBM DPAの組み合わせは、お客様がPOPIA標準を満たすのに役立つ適切なものであると考えています。
POPIAはIBMのデータ・プライバシー補足条項に適用されています。POPIAで適用される条項を含む、IBMデータ保護補足条項（DPA）が対象とする法律または管轄区域について詳しくは、IBM DPLで確認できます。また、IBMのDPAについては、IBM利用規約サイトをご覧ください。
IBMのデータ・プライバシー・ポリシーに関する詳細は、IBM Trust Centerをご覧ください。IBMの外部サービスに関連するプライバシー・ポリシーについてご不明な点がありましたら、IBM Chief Privacy Office Helpdeskまでお問い合わせください。