南アフリカ個人情報保護法（POPIA）は、南アフリカの全国消費者プライバシー法です。2020年7月1日に、企業に義務を課す規定のほとんどが施行されました。その1年後の2021年6月30日には、2020年情報公開促進法（PAIA）の改正などの追加規定が制定されました。

POPIAはEUの一般データ保護規則（GDPR）同様、企業（管理者および処理者の両方）が個人情報（PI）を収集、使用、処理する方法を規定します。POPIAは、次に該当する場合、PIの処理にも適用されます。

管理者または処理者が南アフリカに所在する、または

PIは南アフリカで処理されます

