NIS指令は、より正確にはネットワークおよび情報システムのセキュリティーに関する指令として知られており、欧州連合におけるより高レベルのサイバーセキュリティーを構築するために、2016年に欧州議会によって制定されました。NIS指令は、各国、国境を越えたコラボレーションに加え、エネルギー、金融、ディジタルインフラストラクチャー、医療など重要な業種のセキュリティー能力に注力しています。

NIS指令が発効して以来、欧州連合の各加盟国がその原則を自国の国内法に採用しています。規制業種に関しては、指令の遵守が現在、法律で義務付けられています。