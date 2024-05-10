ISO 9000ファミリーの規格は、組織が効果的な品質管理システムを開発し、維持することを支援するために、国際標準化機構（ISO）によって作成されました。品質管理システム（QMS）とは、製品の完全性と顧客満足を提供・維持することを目的とした、定式化されたビジネス慣行の集合です。
ISO 9001:2015は、品質管理システムの要件を定義し、QMSを評価するための基準を定めています。ISO 9001は、ISO 9000シリーズの中で唯一、正式な認証を提供する規格です。
レポートおよびその他のドキュメンテーション
IBM Cloudインフラストラクチャー・サービスはISO 9001標準に基づいて認定されています。IBMはISO 9001の全社認証も取得しており、企業全体が認証済みのQMSを導入しています。また、2001年から品質に関する企業方針を定め、QMSの取り組みの方向性を示す4層の「グローバル品質フレームワーク」モデルを確立しています。
IBM ISO 9001の認証は公開され、一般に入手可能です。以下のサービスは、ISO9001の認証を取得し、毎年1回以上発行されるISO 9001証明書に記載されています。
