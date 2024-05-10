ISO 9000ファミリーの規格は、組織が効果的な品質管理システムを開発し、維持することを支援するために、国際標準化機構（ISO）によって作成されました。品質管理システム（QMS）とは、製品の完全性と顧客満足を提供・維持することを目的とした、定式化されたビジネス慣行の集合です。

ISO 9001:2015は、品質管理システムの要件を定義し、QMSを評価するための基準を定めています。ISO 9001は、ISO 9000シリーズの中で唯一、正式な認証を提供する規格です。



