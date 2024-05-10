ISO31000は、国際標準化機構（ISO）が2009年から発行している一連の規格で、組織のリスク管理に役立つように設計されています。シリーズの最初の規格であるISO 31000:2018は、リスク管理フレームワークの設計と実装に焦点を当てた一連のリスク管理ガイドラインです。これは、不確実性や予期せぬ出来事によって引き起こされる損害を特定し、最小限に抑えるためのプロセスです。



ISO-31000に準拠したリスク管理プロセスを備えた組織は、予測不可能な出来事に直面した場合でも、一定レベルの保証、事業継続性、経済的回復力、安定性を備えています。

