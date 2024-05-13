国際標準化機構（ISO）は、技術分野および非技術分野の標準を発行する独立した非政府組織です。ISO/IEC 27000シリーズの規格は、ISOと国際電気標準会議 (IEC) によって共同発行され、組み合わされた場合に情報セキュリティー管理のフレームワークを形成する一連の情報セキュリティ規格です。

ISO/IEC 27701:2019 は、個人情報（PII）の処理を含む、プライバシ情報管理システム（PIMS）の作成と管理用のフレームワークです。この規格は、ISO/IEC 27001およびISO/IEC 27002の要件に基づいて構築および拡張されており、データ・プライバシーを保護するための追加の制御とガイダンスが含まれています。

レポートおよびその他のドキュメンテーション

