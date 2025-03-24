ITSMとは、組織がユーザー（従業員と顧客の両方）のニーズを満たし、ビジネス目標を達成できるようにするITサービスの実践です。ISO 20000は、サービス管理システム（SMS）の計画、設計、実装、保守、継続的な改善のための要件、ベスト・プラクティス、ベンチマーク、指針を概説しています。

ISO 20000は2004年に初めて発行され、2011年と2018年に改訂されました。最新の改訂版は、ISO 20000:2018と呼ばれています。

ISO 20000は、サービス管理プロセスに高い効率性と生産性を取り入れることで、ITSMのパフォーマンスの継続的な改善、リスクの軽減、サービス品質の向上を目指すあらゆる業界のITサービス・プロバイダーや組織の間で、近年人気が高まっています。