IBM Cloud for Financial Servicesは、金融機関（FI）がリスクを軽減し、最も機密性の高いワークロードに対してもクラウド導入を加速させることで、より迅速に近代化できるように設計された、これまでにないクラウドです。ツールやDIY機能として提供されるのではなく、プラットフォームに組み込まれたセキュリティーとコントロールにより、金融機関はセキュリティーとコンプライアンスの姿勢を自動化でき、金融機関とそのデジタルサプライチェーンパートナーは、リスク管理の簡素化、規制遵守の実証、イノベーションの迅速化を容易に実現することができます。

IBM Cloud for Financial Servicesの中心は、IBM Cloud Framework for Financial Servicesであり、IBM Cloudサービス、サード・パーティ・アプリケーション、金融機関のワークロード全体に適用される、自動化された事前設定済みのコントロールの共通セットを提供します。主要なFIの専門家と協力して作成されたこのコントロールは、業界標準と世界の規制機関に沿った設計になっています。このフレームワークは、IBM Financial Services Cloud Councilからのアドバイスや、IBMの会社であり規制遵守コンサルティングの世界的リーダーであるPromontory Financial Group®からの指導を受けて、頻繁に検証されています。