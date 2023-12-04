IBM Cloud for Financial Servicesは、金融機関（FI）がリスクを軽減し、最も機密性の高いワークロードに対してもクラウド導入を加速させることで、より迅速に近代化できるように設計された、これまでにないクラウドです。ツールやDIY機能として提供されるのではなく、プラットフォームに組み込まれたセキュリティーとコントロールにより、金融機関はセキュリティーとコンプライアンスの姿勢を自動化でき、金融機関とそのデジタルサプライチェーンパートナーは、リスク管理の簡素化、規制遵守の実証、イノベーションの迅速化を容易に実現することができます。
IBM Cloud for Financial Servicesの中心は、IBM Cloud Framework for Financial Servicesであり、IBM Cloudサービス、サード・パーティ・アプリケーション、金融機関のワークロード全体に適用される、自動化された事前設定済みのコントロールの共通セットを提供します。主要なFIの専門家と協力して作成されたこのコントロールは、業界標準と世界の規制機関に沿った設計になっています。このフレームワークは、IBM Financial Services Cloud Councilからのアドバイスや、IBMの会社であり規制遵守コンサルティングの世界的リーダーであるPromontory Financial Group®からの指導を受けて、頻繁に検証されています。
IBM Cloud for Financial Services Agreed Upon Procedures（AUP）レポートは、IBMの委託を受け、米国公認会計士協会（AICPA）と連携して「Big4」の公認会計事務所が作成しました。このレポートは、IBM Cloud for Financial Servicesのクライアントに対して、IBM CloudサービスがIBM Cloud Framework for Financial Servicesの技術的、管理的、物理的管理要件に対して実装されており、これに準拠していることを証明します。
レポートのコピーをご希望の方は、IBM 担当員までご連絡ください。