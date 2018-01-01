2018年に制定されたCalifornia Consumer Privacy Act（CCPA)は、カリフォルニア州の消費者に対し、企業が収集する個人情報に対するより強いコントロール権を付与しています。また、CCPA規制は、その法律の実施方法に関する指針を提供しています。
California Privacy Rights Act（CPRA）は、California Consumer Privacy Act（CCPA）を改正・拡充するもので、カリフォルニア州の消費者のプライバシーを保護するために2018年6月28日に制定されました。
CCPAの詳細については、こちらをご覧ください。
CCPAはIBMデータ保護補足条項に組み込まれています。CCPAで適用される条項を含む、IBMデータ保護補足条項（DPA）が対象とする法律または管轄区域について詳しくは、IBM DPLのサイトでご確認いただけます。また、IBMによるDPAの対応についてはIBM規約サイトをご覧ください。
IBMのデータ・プライバシー・ポリシーの詳細については、IBM Trust Centerにアクセスしてください。外部製品に関するIBMのプライバシー・ポリシーについてさらにご質問がある場合は、IBMヘルプデスクにお問い合わせください。