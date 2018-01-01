2018年に制定されたCalifornia Consumer Privacy Act（CCPA)は、カリフォルニア州の消費者に対し、企業が収集する個人情報に対するより強いコントロール権を付与しています。また、CCPA規制は、その法律の実施方法に関する指針を提供しています。

California Privacy Rights Act（CPRA）は、California Consumer Privacy Act（CCPA）を改正・拡充するもので、カリフォルニア州の消費者のプライバシーを保護するために2018年6月28日に制定されました。

CCPAの詳細については、こちらをご覧ください。