IBM Product Carbon Ledger

クラウド上に構築され、継続的な機能強化、ロードマップの進化、そしてAI支援ワークフローを考慮して設計されたプラットフォームにより、規制変更、新たなビジネス要件、将来のサステナビリティー・ユースケースへの対応を迅速化します。