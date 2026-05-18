IBM Product Carbon Ledger

再生可能エネルギーのサプライチェーンにおける複雑さを、監査対応に向けた確かな信頼へと変革します
製造プロセス産業向けの信頼できるトレーサビリティー
IBM Product Carbon Ledgerは、プロセス産業向けに、生産者、トレーダー、コンプライアンス・チームによるトレーサビリティのデジタル化、サステナビリティー・データ処理の自動化、そして進化し続ける規制への対応を支援します。
原産地から納品までの完全な保管の連鎖（チェーン・オブ・カストディー）
バリュー・チェーン全体にわたる四半期ごとの継続的な排出量管理。
必要な機能を、必要なタイミングで導入できます。
エンタープライズ・グレードのセキュリティーとプライバシー制御
IBM Product Carbon Ledgerを選ぶ理由
再生可能製品のトレーサビリティー、コンプライアンス、そして業務における俊敏性のために設計されたIBMプラットフォームです。
監査可能な記録、追跡可能な保管の連鎖（チェーン・オブ・カストディー）データ、さらにRED III指令への対応、ISCCコンプライアンス、マスバランス管理、規制報告要件への対応を支援することで、進化し続けるサステナビリティー要件に先手を打つことができます。
購買、製造、物流、取引、販売、コンプライアンス全体にわたるサステナビリティー・データを接続する統合プラットフォームにより、スプレッドシートへの依存や手作業による文書処理を削減します。
原産地から納品まで、一貫性のある検証可能な証跡により、原材料、証明書、サステナビリティー証明、製品の移動、および関連記録を追跡します。
Asset Engineering、エンタープライズ・グレードの開発プラクティス、製品保守、そしてIBM® Securityとプライバシー・バイ・デザインに支えられたIBMアセットを、安心して導入できます。
最新のモジュール型マイクロサービス・アーキテクチャーと、ERP、CTRM、プラント・システムへのAPIベースの接続性により、将来の柔軟性を維持しながら、現在必要な機能を導入できます。
クラウド上に構築され、継続的な機能強化、ロードマップの進化、そしてAI支援ワークフローを考慮して設計されたプラットフォームにより、規制変更、新たなビジネス要件、将来のサステナビリティー・ユースケースへの対応を迅速化します。
1つの強力なプラットフォームで複数のプロセスに対応
再生可能製品全体にわたるトレーサビリティー、コンプライアンス、そしてバリュー・チェーンの可視性を強化するために、個別または組み合わせて導入できます。
原料の受け入れから製品販売まで、バイオ燃料モジュールは、組織によるサステナビリティー宣言、保管の連鎖（チェーン・オブ・カストディー）記録、および四半期ごとのマスバランス・プロセスの管理において、透明性と管理性の向上を支援します。
RFNBOモジュールは、再生可能電力との連携、原産地検証、レポート作成への対応など、再生可能燃料由来の非生物起源燃料に関連するトレーサビリティーおよび証跡要件の管理を支援します。
購買や製造から、取引やコンプライアンス報告まで、IBM Product Carbon Ledgerは再生可能サプライチェーン全体にわたる統合された可視性を提供します
当社のプラットフォームは、調達チームによる原料の原産地追跡、運用管理者によるマスバランス整合性の監視、トレーダーによるサステナビリティー宣言の管理、そしてコンプライアンス担当者による監査対応レポートの作成を支援します。これらすべてのプロセスを、単一の統合システム上で実行できます。