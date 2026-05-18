IBM Product Carbon Ledger

再生可能エネルギーのサプライチェーンにおける複雑さを、監査対応に向けた確かな信頼へと変革します

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近代的な環状交差点の航空写真

概要

製造プロセス産業向けの信頼できるトレーサビリティー

IBM Product Carbon Ledgerは、プロセス産業向けに、生産者、トレーダー、コンプライアンス・チームによるトレーサビリティのデジタル化、サステナビリティー・データ処理の自動化、そして進化し続ける規制への対応を支援します。

 

 
監査対応に向けたトレーサビリティー

原産地から納品までの完全な保管の連鎖（チェーン・オブ・カストディー）

 マスバランスの整合性

バリュー・チェーン全体にわたる四半期ごとの継続的な排出量管理。

 モジュール型クラウド・アーキテクチャー

必要な機能を、必要なタイミングで導入できます。

 IBM® Securityとプライバシー・バイ・デザイン

エンタープライズ・グレードのセキュリティーとプライバシー制御

主な機能

IBM Product Carbon Ledgerを選ぶ理由

再生可能製品のトレーサビリティー、コンプライアンス、そして業務における俊敏性のために設計されたIBMプラットフォームです。

設計段階からコンプライアンス対応を実現

監査可能な記録、追跡可能な保管の連鎖（チェーン・オブ・カストディー）データ、さらにRED III指令への対応、ISCCコンプライアンス、マスバランス管理、規制報告要件への対応を支援することで、進化し続けるサステナビリティー要件に先手を打つことができます。

ティール、ブルー、グリーン、パープルの色調による3Dガラスキューブのイラスト

手作業による断片化されたプロセスを置き換えるための設計

購買、製造、物流、取引、販売、コンプライアンス全体にわたるサステナビリティー・データを接続する統合プラットフォームにより、スプレッドシートへの依存や手作業による文書処理を削減します。

青を基調とした色合いで、接続された線やさまざまなシンボルによって脳の形を表現したイメージ

エンドツーエンドのサプライチェーン・トレーサビリティー

原産地から納品まで、一貫性のある検証可能な証跡により、原材料、証明書、サステナビリティー証明、製品の移動、および関連記録を追跡します。

相互接続された青い線と円形パターンによる抽象的なサプライチェーンのイラスト

エンタープライズ向けの信頼性を実現するIBM設計

Asset Engineering、エンタープライズ・グレードの開発プラクティス、製品保守、そしてIBM® Securityとプライバシー・バイ・デザインに支えられたIBMアセットを、安心して導入できます。

連続する青と緑のループ、矢印、ドットによって接続されたサイクルを表現した抽象的なグラフィック

モジュール型、クラウドネイティブ、そして統合しやすい設計

最新のモジュール型マイクロサービス・アーキテクチャーと、ERP、CTRM、プラント・システムへのAPIベースの接続性により、将来の柔軟性を維持しながら、現在必要な機能を導入できます。

人物、地球、葉などの円形アイコンが、大きなグラデーションの円内にある中央ネットワークの周囲で接続された、バリュー・チェーンを表現した抽象的なイラスト

変化への対応を考慮した設計

クラウド上に構築され、継続的な機能強化、ロードマップの進化、そしてAI支援ワークフローを考慮して設計されたプラットフォームにより、規制変更、新たなビジネス要件、将来のサステナビリティー・ユースケースへの対応を迅速化します。

方向を示す矢印と相互接続された赤・緑・青の曲線によって、レジリエントかつ持続可能なサプライチェーンを表現した抽象的なイラスト

仕様

1つの強力なプラットフォームで複数のプロセスに対応

再生可能製品全体にわたるトレーサビリティー、コンプライアンス、そしてバリュー・チェーンの可視性を強化するために、個別または組み合わせて導入できます。

バイオ燃料モジュール

完全なバイオ燃料のトレーサビリティーを実現し、再生可能な材料の追跡、マスバランスの管理、監査対応をサポートします。

原料の受け入れから製品販売まで、バイオ燃料モジュールは、組織によるサステナビリティー宣言、保管の連鎖（チェーン・オブ・カストディー）記録、および四半期ごとのマスバランス・プロセスの管理において、透明性と管理性の向上を支援します。

  • 購買、製造、販売全体にわたる継続的なマスバランス追跡
  • 原産地から顧客への納品までの保管の連鎖（チェーン・オブ・カストディー）の可視性
  • サステナビリティー宣言およびサステナビリティー証明の管
  • 再生可能原料の調達、製造アウトプット、および販売ポジションの照合
  • バリュー・チェーン全体にわたる監査対応レポートと証跡のトレーサビリティー
 

RFNBOモジュール

時間軸に基づく証跡とコンプライアンス重視の管理機能により、RFNBOのトレーサビリティーを支援

RFNBOモジュールは、再生可能電力との連携、原産地検証、レポート作成への対応など、再生可能燃料由来の非生物起源燃料に関連するトレーサビリティーおよび証跡要件の管理を支援します。

  • 時間相関型の再生可能電力追跡
  • 原産地、追加性、および地理的相関性に関する証跡のサポート
  • 生産工程と関連するコンプライアンス記録との追跡可能な連携
  • 規制対応および保証要件に向けた構造化レポート出力
  • 進化し続けるRFNBO要件に対応するクラウドネイティブ基盤
 

IBM Product Carbon Ledgerの実際の動作をご覧ください

購買や製造から、取引やコンプライアンス報告まで、IBM Product Carbon Ledgerは再生可能サプライチェーン全体にわたる統合された可視性を提供します

当社のプラットフォームは、調達チームによる原料の原産地追跡、運用管理者によるマスバランス整合性の監視、トレーダーによるサステナビリティー宣言の管理、そしてコンプライアンス担当者による監査対応レポートの作成を支援します。これらすべてのプロセスを、単一の統合システム上で実行できます。

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IBM Consulting Product Carbon Ledgerのインターフェース画面キャプチャ

IBMエキスパート

IBMグローバルEnergy & Resources業界担当エグゼクティブ・パートナー
Energy & Resources担当グローバルSAPリード兼アソシエイト・パートナー
グローバル業界担当Energy & Chemicals SME兼PCLプロダクト・オーナー
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コンプライアンスを変革する準備はできていますか？主要な生産者やトレーダーが、トレーサビリティーのニーズにIBM Product Carbon Ledgerを活用しています。

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