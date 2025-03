システム改修なしで効果抜群！ 基幹システム×LINEチャットボット発注システム DX事例

ポリ袋・ゴミ袋の開発・製造・販売を手がける日本サニパックでは、大きく家庭用(B to C)と業務用 (B to B)に分けて、事業を展開しています。B to B領域のうち、裾野が広くポテンシャルが高いのが小規模事業者との取引であり、収益安定化を目指すためこの領域の強化が課題となっていました。 しかし、小規模事業者は一度の取引が少額で顧客企業数が多いため、すべて営業担当が対面でフォローするのは人的リソースの観点から難しいと言わざるを得ません。また、FAXなどで注文を受け付けていましたが、注文内容を確認・入力するといった業務負荷の問題もありました。 さらに大きな問題となっていたのが、与信リスクです。小規模事業者は、経営者が高齢化し後継者がいないケースも多く、廃業・倒産などのリスクがあるほか決算内容も開示していないため経営状況を判断しきれず、与信リスクから取引を断るしかないケースも出ていました。 そのなかで、世の中ではECサイトが普及。業務利用の小規模事業者が一般的なECサイトで購入するケースが増加し、ビジネスチャンスの損失になりかねない事態に陥っていたのです。2020年、人手不足に悩む地域の営業担当者からの相談を皮切りに、新たに目指すべき姿を再定義すべく、日本サニパックはDXの第一歩を踏み出しました。