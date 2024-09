z/VM® システム上のファイルとデータ、および Linux® などの非 z/VM ゲストシステムのイメージをバックアップおよび復元します。IBM® Backup and Restore Manager for z/VM は、ファイル、ミニディスク、共有ファイル・システム (SFS) ファイル・スペース、およびフル・システム・データのバックアップとリストア用の簡素化された機能を使用して、データを利用できるようにします。データの種類ごとに操作を最適化することで、バックアップおよびリストア機能をより効率的に実行できます。また、ワイルドカード文字をサポートした柔軟なファイル選択が可能で、ディスク、物理テープ、仮想テープへのバックアップをサポートしている。 これは、単一のオファリングとして、または IBM Infrastructure Suite for z/VM および Linux の一部として利用できます。