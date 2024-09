選択プロセスでは、IBM Sterling が最も信頼できるソリューションであることがわかりました。また、私たちはクラウドに移行していたので、同社の SaaS ソリューションが非常に魅力的であることがわかりました。 出典: IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange Study; September 2023, Simon Ellis, Mathew Marden IDC の調査全文はこちら IBM Sterling B2B Integration SaaS の大きな利点の 1 つは、メンテナンスが不要であることです。当社は製造会社であるため、オンプレミス・リューションを維持するための専門知識がありません。 出典: IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange Study; September 2023, Simon Ellis, Mathew Marden IDC の調査全文はこちら IBM Sterling B2B Integration により、パートナーのオンボーディングにかかる時間が節約され、より迅速に収益が得られることに加えて、自動化による品質の向上も見られます。これは、人々が間違いを犯す可能性が低いことを意味します。 出典: IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange Study; September 2023, Simon Ellis, Mathew Marden IDC の調査全文はこちら