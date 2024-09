Systems Design Rhapsody – Architect for Softwareは、ライフサイクル・サポートとアドオン・ソフトウェアを提供し、他のIBM ELM製品と統合して完全な製品ライフサイクル開発を行うことができます。たとえば、IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Tools and Utilities Add On ソフトウェアは、カスタマイズ可能なテンプレートベースのドキュメントを提供します。IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishingにより、デプロイされた IBM Jazz™ およびサード・パーティー・ツール全体にわたるドキュメント・スタイルのレポートの生成が自動化されます。