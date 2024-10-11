IBMは調達プロセスを刷新し、本移行の対象となるすべての取引における臨時労働力およびサービス調達を管理する新しいシステムとしてSAP Fieldglassを導入しています。

システムの本番稼働後もIBMからのサービスまたは契約業者に関する依頼を受け取り続けるためには、貴社で必要な設定手順を完了する必要があります。完了しない場合、IBMからの新規依頼の受領や既存契約の延長ができなくなる可能性があります。