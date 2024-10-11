SAP Fieldglass上でIBMと登録およびビジネスを行うためのリソースをご活用ください。
IBMはサプライヤーに対し、労働力およびサービス調達を管理するための戦略的プラットフォームとしてSAP Fieldglass®を提供しています。このソリューションは、オンボーディング、コンプライアンス、請求業務を効率化し、サプライヤーエコシステム全体における効率性、透明性、コラボレーションを向上させます。
請求書発行
インド向けの請求業務は変更ありません。引き続き既存のチャネルをご利用ください。詳細については、「請求手順」ページを参照してください。
General
IBMは調達プロセスを刷新し、本移行の対象となるすべての取引における臨時労働力およびサービス調達を管理する新しいシステムとしてSAP Fieldglassを導入しています。
システムの本番稼働後もIBMからのサービスまたは契約業者に関する依頼を受け取り続けるためには、貴社で必要な設定手順を完了する必要があります。完了しない場合、IBMからの新規依頼の受領や既存契約の延長ができなくなる可能性があります。
インストールは不要です。SAP Fieldglassはインターネットブラウザ上で動作するWebベースのプラットフォームです。アクセスにはインターネット接続のみが必要です。
次の内容が求められます。
詳細な手順については、ステップバイステップの登録ガイドをご参照ください。
IBM Fieldglassシステムにログイン後、画面右上の「?」をクリックし、「お問い合わせ」オプションを選択してください。
ポップアップウィンドウにSAP FieldglassヘルプセンターへのDirect Linkが表示されます。
そこで再度「お問い合わせ」オプションが表示されます。簡単な問題の説明で検索するか、状況が固有の場合は「ケースの作成」（画面下部参照）を選択できます。ケースの作成に関する3分間の動画をご覧ください。
IBM固有のサポートが必要な場合は、IBM調達までご連絡ください。
IBMではお客様のプライバシーを尊重し、個人情報を適切に保護および処理することに取り組んでいます。IBMが個人情報をどのように収集、使用、共有するかの詳細については、IBMのデータ・プライバシー・ステートメントをご参照ください。
登録
当初は、サプライヤーの指定代表者1名が登録に招待されます。この担当者は「サプライヤー管理者」となり、ユーザーアクセスの管理を担当します。登録後、サプライヤー管理者は自社の追加ユーザーを登録できます。
ユーザーを追加するには、サプライヤー管理者がログインしていることを確認し、ユーザー作成ガイドに記載された手順に従ってください。。
新規ユーザーには、登録の完了およびアカウント設定の手順が記載された招待Eメールが送信されます。
いいえ、SAP Fieldglass CommercialアカウントとSAP Fieldglass NS2（米国連邦）アカウントをリンクすることはできません。これら2つの環境は、セキュリティー、コンプライアンス、およびデータ主権に関する要件が異なるため、別々のクラウドインスタンス上で運用されています。
はい。初回登録時に、貴社がすでにSAP Fieldglassアカウントを保有しているかどうかが確認されます。「はい」を選択し、貴社の既存アカウント情報を入力して新しいアカウントとリンクしてください。完了したら、「送信」をクリックします。
はい。SAP Fieldglassの招待Eメールを受信する前に、IBMが貴社のAriba Network IDの取得を試みます。登録時にこれを確認できます。有効なAriba Network IDをFieldglassプロファイルにリンクしておくことは、請求処理を円滑に行ううえで重要です。
求職者
「ワーカー」 > 「作業指示」に移動します
IDを入力し、アクセスしたい作業指示を選択します
「アクション」>「招待状の再送信」
「ワーカー」 > 「作業指示」に移動します
IDを入力し、アクセスしたい作業指示を選択します
「アクション」>「セキュリティー情報確認を編集」
修正して送信してください
サプライヤーが特定の形式を使用して作成します。Fieldglass内で候補者を一意に識別するものです。詳細については、臨時求職者ガイドをご参照のうえ、Fieldglass内のツールチップに従ってください。
はい。「既存の労働力」オプションを使用して既存の候補者を再送信してください。
はい。許可されている最大数（通常は1件の求人につき5名）まで送信できます。
候補者の対応可能日を指定できます。スコアに影響する可能性はありますが、送信がブロックされることはありません。
その旨を開示し、当該第三者の正式名称および所在国を提供する必要があります。これはコンプライアンス確認のために必要です。
はい、求人が許可している場合は可能です。ただし、候補者の競争力が低下する可能性があります。
いいえ、求職者の内容を修正する必要がある場合は、正しい情報で再送信する必要があります。
ビジネス
はい。たとえ貴社がIBMがSAP Fieldglassを使用している国に物理的に所在していなくても、当社から登録の連絡を受けている場合は、SAP Fieldglassを使用しているIBM法人のサプライヤーまたはビジネス・パートナーとして特定されています。これは、貴社がSAP Fieldglassのパイロットウェーブに含まれており、これらのIBM法人との取引を継続するために、情報を把握し登録プロセスを完了することが求められていることを意味します。
IBM担当者にご確認ください。
SAP Fieldglassでは、臨時労働力およびサービス調達の管理に関する取引が行われます。これには、作業指示書（WO）や業務記述書（SOW）の作成および送信、ワークフローを通じた回付、ならびに回答および承認の管理が含まれます。さらに、Fieldglassではタイムシートおよび経費シートの送信や請求処理も管理します。
利用可能な取引は国によって異なります。不明な場合はIBM担当者にご確認ください。
はい。レガシーツールは移行期間の延長中も引き続き利用可能です。SAP Fieldglassの稼動開始前に送信された取引および依頼については、引き続き情報にアクセスし対応することができます。
さらに、貴社がまだSAP Fieldglassに対応していない国で取引を行っている場合は、当該取引については引き続きレガシーツールを使用してください。
会社の法人名、銀行口座、送金先住所、サプライヤー名、または税務情報に変更があった場合は、IBM調達ヘルプデスクへ通知するか、IBM担当者までご連絡ください。IBMは、システム内のサプライヤー記録の必要な更新を開始し、管理します。
プラットフォーム機能、設定、ナビゲーションなど、SAP Fieldglassアカウントに関するご質問がある場合は、SAP Fieldglassカスタマー・サービスまでお問い合わせください。IBMのビジネスプロセスに関するご質問は、IBM Procurement One Place(POP)サポートチームまでお問い合わせください。