今がサイバーセキュリティーを強化する絶好の機会である理由

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

コードやクラウドへのデプロイメントの保護からフィッシング攻撃やランサムウェアの阻止に至るまで、サイバーセキュリティーは今日の技術業界で最も重要な職種の1つです。

Coursera社の2025年職業スキルレポートによると、脅威管理、インシデント対応、ネットワーク・セキュリティなどのスキルに対する需要が急増しており、その要因として、サイバー攻撃が前年比71%増加し、資格のあるサイバーセキュリティー専門家が500万人も不足しているという驚愕の現状が挙げられます。これは、とてつもない規模と緊急性が伴うキャリアのチャンスです。

サイバーセキュリティー分野の役割を担うことで、デジタル空間の防衛に貢献し、十分な報酬を得ることができます。米国におけるアナリストと倫理的ハッカーの平均給与はどちらも約112,000米ドルで、経験豊富な専門家は120,000米ドルを大きく超える収入を得ることも珍しくありません（Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024）。

サイバーセキュリティーの専門家の仕事

サイバーセキュリティーの専門家は、サイバー犯罪に対する防御の最前線です。単なる技術の専門家ではなく、ハッカーのように考察して、脅威を予測し、損害を被る前に阻止します。需要の高いサイバーセキュリティーの役割には次のようなものがあります。

  • サイバーセキュリティー・アナリストは、セキュリティー・イベントに対する監視、検知、調査および対応を行います。セキュリティー・データを分析し、脆弱性を管理し、リスクを軽減するための安全策を推奨することで、組織のデジタル資産保護をサポートします。
  • サイバーセキュリティーのスペシャリストは分析だけでなく、セキュリティー・ソリューションの実装と管理を行います。彼らは、セキュリティー・フレームワークを使用して防御ストラテジーを設計し、多くの場合、進化する脅威からネットワーク、システム、データを保護する取り組みを主導します。
  • 倫理的ハッカー／侵入テスト担当者は、サイバー攻撃をシミュレートすることで、システムの弱点を事前対応的にテストします。オープンソース・ツールを使用して脆弱性を発見し、調査結果を報告し、実際の攻撃者がエクスプロイトする前に組織が防御を強化できるように支援します。

世界的な需要が急増し、何百万もの求人が依然として埋まっていない中、サイバーセキュリティーは引き続き、高賃金で将来性のあるキャリアパスであり続けています。

3つのIBMプログラムでサイバーセキュリティーのキャリアをスタート

IBMは、Coursera上で利用できる3つのエキサイティングなプログラムを用意しており、サイバーセキュリティーに関するサポートを提供しています。以下にいくつかの推奨事項を挙げます。

各プログラムが新しいキャリアや次のキャリアに向けて備えるためにどのように役立つのか、これらのプログラムを詳しく見ていきましょう。

IBMサイバーセキュリティー・アナリスト・プロフェッショナル認定でサイバーセキュリティーのキャリアを始める

データベースの脆弱性の管理からフォレンジックやインシデント対応の実施まで、実践的なIBMサイバーセキュリティー・アナリスト・プロフェッショナル認定では、すべての必須事項を網羅しており、経験は必要ありません。以下のような実践的な経験を積むことができます。

  • ペネトレーション・テストと脅威分析により、セキュリティーの弱点を特定し、評価する。
  • セキュリティー・フレームワークとアーキテクチャーを使用してシステムの安全性とコンプライアンスを維持する方法。
  • OSとネットワーク・セキュリティーの基本と合わせ、安全なITシステムの基盤を理解する。
  • 業界の専門家が信頼しているものと同じサイバーセキュリティー・ツールを使用する。
  • サイバーセキュリティー・アナリスト向けにカスタマイズされた生成AIを活用した手法で効率を高める。

今すぐIBMサイバーセキュリティー・アナリスト・プロフェッショナル認定に登録して、わずか4か月でサイバーセキュリティー・アナリストとしてのキャリアをスタートさせましょう。

IBMおよびISC2サイバーセキュリティー・スペシャリスト・プロフェッショナル認定を使用して、認定に裏付けられたサイバーセキュリティー知識を獲得

IBMおよびISC2サイバーセキュリティー・スペシャリスト・プロフェッショナル認定は、雇用主が求める就職に役立つスキルを迅速かつ実践的に習得できる方法です。4カ月足らずで情報セキュリティーに関する強力な基盤を構築し、サイバーセキュリティーのスペシャリストとしてキャリアをスタートさせることができます。事前の経験は不要です。学習内容は次のとおりです。

  • 最初の職務に備えるためのコア・サイバーセキュリティー・スキルに加え、業界で認められたISC2のCertified in Cybersecurity（CC）試験に備える。
  • インフラストラクチャー、オペレーティング・システム、ネットワーク、アプリケーション、データ、ハードウェアなどのITの基礎。
  • マルウェア、侵害、フィッシング、ソーシャル・エンジニアリングなどの一般的な脅威とそれらを防ぐ方法を理解する。
  • 実際のサイバーセキュリティー専門家が使用しているツールとテクニックを使用した実践的トレーニング。

転職する場合でも、働き始めたばかりの場合でも、このプログラムによって、サイバーセキュリティー求人市場で突出するための、需要の高い実践的なスキルと認定を獲得できます。

今すぐIBMおよびISC2サイバーセキュリティー・スペシャリスト・プロフェッショナル認定に登録して、やりがいのあるサイバーセキュリティーのキャリアへの第一歩を踏み出しましょう。

IBM オープンソース・ツールによる倫理的ハッキング・プロフェッショナル認定を取得して、サイバー・ディフェンダーに

倫理的ハッカーが脆弱性の発見と修正のために使用する実際のツールと手法について、実践的な経験を積むことができます。中級レベルのIBM オープンソース・ツールによる倫理的ハッキング・プロフェッショナル認定は、ペネトレーション・テストとサイバーセキュリティーのオペレーションの世界への近道です。学習内容は次のとおりです。

  • Kali Linux、Wireshark、Metasploit、OpenVASなどのオープンソース・ツールを使用して実践的なスキルを構築する。
  • 安全で管理された環境で倫理的なハッキング技術を実践する。
  • サイバー攻撃をシミュレーションして弱点を特定し、緩和戦略を策定する。
  • 脆弱性を適切に報告するための責任ある情報開示プラクティスを学ぶ。
  • わずか1か月でプログラムを完了。基礎的なIT知識またはサイバーセキュリティーの経験を持つ技術者に理想的。

IBM オープンソース・ツールによる倫理的ハッキング・プロフェッショナル認定を取得して、倫理ハッキングの取り組みを今すぐ開始し、サイバーセキュリティーのキャリアの次のステップに進みましょう。

サイバーセキュリティーで未来を築く準備はよろしいですか？

初めて取り組み始めたばかりでも、高度なツールや業界がサポートする認定を取得してレベルアップを目指している場合でも、IBMはお客様の目標に合ったプログラムを提供しています。各プロフェッショナル認定は、今日最も需要の高いテクノロジー・キャリアの1つに足を踏み入れるための実用的なスキル、ツール、自信を獲得できるように設計されています。

ご自身のキャリアパスに合ったプログラムを選択し、Courseraで今すぐ学習を始めましょう。

IBM サイバーセキュリティー・アナリストプロフェッショナル認定

IBMおよびISC2サイバーセキュリティー・スペシャリスト・プロフェッショナル証明

IBM オープンソース・ツールによる倫理的ハッキング・プロフェッショナル認定

