今がサイバーセキュリティーを強化する絶好の機会である理由

コードやクラウドへのデプロイメントの保護からフィッシング攻撃やランサムウェアの阻止に至るまで、サイバーセキュリティーは今日の技術業界で最も重要な職種の1つです。
Coursera社の2025年職業スキルレポートによると、脅威管理、インシデント対応、ネットワーク・セキュリティなどのスキルに対する需要が急増しており、その要因として、サイバー攻撃が前年比71%増加し、資格のあるサイバーセキュリティー専門家が500万人も不足しているという驚愕の現状が挙げられます。これは、とてつもない規模と緊急性が伴うキャリアのチャンスです。
サイバーセキュリティー分野の役割を担うことで、デジタル空間の防衛に貢献し、十分な報酬を得ることができます。米国におけるアナリストと倫理的ハッカーの平均給与はどちらも約112,000米ドルで、経験豊富な専門家は120,000米ドルを大きく超える収入を得ることも珍しくありません（Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024）。
サイバーセキュリティーの専門家は、サイバー犯罪に対する防御の最前線です。単なる技術の専門家ではなく、ハッカーのように考察して、脅威を予測し、損害を被る前に阻止します。需要の高いサイバーセキュリティーの役割には次のようなものがあります。
世界的な需要が急増し、何百万もの求人が依然として埋まっていない中、サイバーセキュリティーは引き続き、高賃金で将来性のあるキャリアパスであり続けています。
IBMは、Coursera上で利用できる3つのエキサイティングなプログラムを用意しており、サイバーセキュリティーに関するサポートを提供しています。以下にいくつかの推奨事項を挙げます。
各プログラムが新しいキャリアや次のキャリアに向けて備えるためにどのように役立つのか、これらのプログラムを詳しく見ていきましょう。
データベースの脆弱性の管理からフォレンジックやインシデント対応の実施まで、実践的なIBMサイバーセキュリティー・アナリスト・プロフェッショナル認定では、すべての必須事項を網羅しており、経験は必要ありません。以下のような実践的な経験を積むことができます。
今すぐIBMサイバーセキュリティー・アナリスト・プロフェッショナル認定に登録して、わずか4か月でサイバーセキュリティー・アナリストとしてのキャリアをスタートさせましょう。
IBMおよびISC2サイバーセキュリティー・スペシャリスト・プロフェッショナル認定は、雇用主が求める就職に役立つスキルを迅速かつ実践的に習得できる方法です。4カ月足らずで情報セキュリティーに関する強力な基盤を構築し、サイバーセキュリティーのスペシャリストとしてキャリアをスタートさせることができます。事前の経験は不要です。学習内容は次のとおりです。
転職する場合でも、働き始めたばかりの場合でも、このプログラムによって、サイバーセキュリティー求人市場で突出するための、需要の高い実践的なスキルと認定を獲得できます。
今すぐIBMおよびISC2サイバーセキュリティー・スペシャリスト・プロフェッショナル認定に登録して、やりがいのあるサイバーセキュリティーのキャリアへの第一歩を踏み出しましょう。
倫理的ハッカーが脆弱性の発見と修正のために使用する実際のツールと手法について、実践的な経験を積むことができます。中級レベルのIBM オープンソース・ツールによる倫理的ハッキング・プロフェッショナル認定は、ペネトレーション・テストとサイバーセキュリティーのオペレーションの世界への近道です。学習内容は次のとおりです。
IBM オープンソース・ツールによる倫理的ハッキング・プロフェッショナル認定を取得して、倫理ハッキングの取り組みを今すぐ開始し、サイバーセキュリティーのキャリアの次のステップに進みましょう。
初めて取り組み始めたばかりでも、高度なツールや業界がサポートする認定を取得してレベルアップを目指している場合でも、IBMはお客様の目標に合ったプログラムを提供しています。各プロフェッショナル認定は、今日最も需要の高いテクノロジー・キャリアの1つに足を踏み入れるための実用的なスキル、ツール、自信を獲得できるように設計されています。
ご自身のキャリアパスに合ったプログラムを選択し、Courseraで今すぐ学習を始めましょう。
IBM サイバーセキュリティー・アナリストプロフェッショナル認定
IBMおよびISC2サイバーセキュリティー・スペシャリスト・プロフェッショナル証明