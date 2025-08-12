設計、構築、創造：情熱を解き放つキャリアへの第一歩

AI Academy Cloud Design and UX

2025年8月13日

著者

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

視覚的なストーリーテラー、データ駆動型のストラテジスト、インタラクティブなエクスペリエンスの構築を得意としている人物のいずれであっても、デジタル環境にはその人のための場所があります。IBMのプロフェッショナル認定証のスイートでは、この動的なスペースに複数のエントリー・ポイントを提供します。

  1. IBM UI/UX Designerプロフェッショナル認定証
  2. IBM Digital Marketing and Growth Hackingプロフェッショナル認定証
  3. IBM Front-End Developerプロフェッショナル認定証

各プログラムで、企業が積極的に求める創造的かつ技術的なスキルを身に付け、将来を見据えた需要の高い職務に備えることができます。どのエントリー・ポイントを選択しても、各プログラムは理論上のものに留まらず、企業に自信を持って自己アピールできるハンズオン・エクスペリエンス、実際のプロジェクト、ポートフォリオを提供しています。

以下の3つのデジタル・キャリア・オプションをご確認ください。

1. IBM UI/UX Designerプロフェッショナル認定証

ユーザーを第一に考えた直感的なデジタル・エクスペリエンスを作成します。

企業がユーザー中心のデジタル・エクスペリエンスを優先するにつれ、UI/UXデザイナーの需要が急速に高まっています（Global Growth Insights）。このIBMプロフェッショナル認定証は、企業が積極的に求めている即戦力となるスキルとハンズオン・エクスペリエンスを提供し、オーディエンスを魅了し、コンバージョンするユーザー中心のデザインを作成するための準備を整えます。

このプロフェッショナル認定証は、次の場合に最適です。

  • デジタル設計の参入を目指す転職者
  • UI/UX分野への進出を希望するクリエイティブ・プロフェッショナル
  • 実践的で即戦力となるスキルを求めている新卒者
  • 新しいスキルセットで社会に復帰するキャリア復帰者
  • ユーザー中心の設計に軸足を移す技術専門家

プログラムのハイライト：

  • 前提条件：経験は必要ありません
  • 期間：3カ月
  • ツール：Figma、Adobe XD、Miro
  • スキル：ユーザー調査、ワイヤーフレーム、プロトタイピング、情報アーキテクチャー、ユーザビリティー・テスト、アクセシビリティー、UXライティングの基本、より迅速でスマートな設計ワークフローのための生成AIの使用
  • 成果：UI/UX設計プロジェクトの包括的なポートフォリオに加え、業界で認められたIBMプロフェッショナル認定証を取得して、履歴書を強化し、就職に向けた準備を整えます。​
  • 現実的な求人の機会：UXデザイナー、UIデザイナー、ジュニア・プロダクト・デザイナー、ビジュアル・デザイナー
  • 新卒採用の給与範囲：新卒採用のUX/UIデザイナーの役職では年間87,546ドルから、経験豊富な従業員のほとんどは年間148,254ドルまで（talent.com）。

IBM UI/UX Designerプロフェッショナル認定証はこちら期間限定で、トレーニングの最初の1カ月は無料です。

2. IBM Digital Marketing and Growth Hackingプロフェッショナル認定証

デジタル時代に向けた効果的なマーケティング・キャンペーンを推進しましょう。

デジタル・マーケティングは急速に進化している分野であり、エンゲージメントを高め、ビジネスの成長を促進するデータ駆動型キャンペーンを作成できる熟練の専門家の需要は高まっています。このIBMプロフェッショナル認定証は、企業がデジタルストラテジーを最適化するために求めている実践的なスキルとハンズオン・エクスペリエンスを提供します。

このプログラムは以下のような場合に最適です。

  • デジタル・マーケティング分野への参入を目指す転職者
  • マーケティング活動の強化を希望する中小企業の経営者やフリーランサー
  • 実践的で即戦力となるスキルを求めている新卒者
  • スキルセットを更新したいマーケティング担当者
  • 生成AIを使用してキャンペーンを最適化することに興味のある専門家

プログラムのハイライト：

  • 前提条件：経験は必要ありません
  • 期間：3カ月
  • ツール：SEMrush、Meta広告、Googleアナリティクス、生成AIツール
  • スキル：デジタル広告、SEO、ソーシャル・メディア管理、コンテンツ作成、Eメール・マーケティング、分析、コンテンツ・パーソナライゼーションとキャンペーン最適化のための生成AIの使用。
  • 成果：効果的なデジタル・マーケティング・キャンペーンを計画および実施する能力を示すハンズオン・スキルとプロジェクトに加え、業界で認められたIBMプロフェッショナル認定証を取得して専門知識を証明します。
  • 現実的な求人の機会：デジタル・マーケティング・スペシャリスト、ソーシャル・メディア・マネージャー、SEMスペシャリスト、マーケティング・アナリスト
  • 新卒採用の給与範囲：新卒採用では年間52,533ドルから、経験豊富な従業員のほとんどは年間122,469ドルまで（talent.com）。

IBM Digital Marketing and Growth Hackingプロフェッショナル認定証こちら。期間限定で、学習の最初の1カ月は無料です。

3. IBM Front-End Developerプロフェッショナル認定証

Webサイトやアプリケーション用の魅力的なユーザー・インターフェースを構築します。

フロントエンド開発者は、対話型で応答性の高いWebサイトを作成する中心的な存在です。このIBMプロフェッショナル認定証では、業界標準のツールとフレームワークを使用して、機能的でユーザーフレンドリーな動的なWebエクスペリエンスを作成するために必要なコーディングおよび設計スキルを身に付けます。

このプログラムは以下のような場合に最適です。

  • Web開発への参入を希望する転職者
  • コーディングに興味のあるクリエイティブ・プロフェッショナル
  • 実践的で即戦力となるスキルを求めている新卒者
  • 技術的なスキルセットで再就職を目指すキャリア復帰者
  • フロントエンド開発に特化したいと考えている技術専門家

プログラムのハイライト：

  • 前提条件：経験は必要ありません
  • 期間：4カ月
  • ツール：HTML、CSS、JavaScript、React、Git、GitHub、Figma、Bootstrap
  • スキル：HTML、CSS、JavaScript、Reactを使用したウェブ開発、UI/UX設計原則、GitおよびGitHubによるバージョン管理、動的なWebアプリケーションの作成
  • 成果：動的なWebアプリケーションなどのWeb開発プロジェクトを紹介する強力なポートフォリオに加え、業界で認められたIBMプロフェッショナル認定証を取得して、履歴書を強化し、就職に向けた準備を整えます。
  • 現実的な求人の機会：フロントエンド開発者、Web開発者、UI開発者、ジュニア・フルスタック・デベロッパー
  • 新卒採用の給与範囲：新卒採用では年間90,000ドルから、経験豊富な従業員のほとんどは年間146,774ドルまで（talent.com）。

IBM Front-End Developerプロフェッショナル認定証の詳細はこちら

あなたの次のステップはここから始まります

テクノロジーへの参入を目指しているクリエイティブな方にも、よりクリエイティブなキャリア・パスを模索している技術者の方にも、IBMのプロフェッショナル認定証では、現実の認証情報、リアルな体験、実際の機会を備えた、ハイブリッド・デジタル世界への架け橋を提供します。

知識を身に付けるだけでなく、次の成果の取得に導きます。

  • 自分ができることを企業に示すための実際のプロジェクトのポートフォリオ
  • 採用対象となるツールやプラットフォームを使用した実践的なスキル
  • 面接に足を踏み入れて実際の経験を話すことができる自信
  • 世界で最も信頼されているテクノロジー・ブランドの1つからの評価

企業はこれらの役割を担える人材を積極的に採用しています。IBMの認定証は、即戦力であることを証明するための迅速な手段です。事前の経験は必要なく、より良い未来を構築、設計、創造するための原動力になります。

今すぐ登録して、クリエイティブで技術的な新しいキャリアをスタートさせましょう。

IBM UI/UX Designerプロフェッショナル認定証（期間限定で、学習の最初の1カ月の学習は無料

IBM Digital Marketing and Growth Hackingプロフェッショナル認定証（期間限定で、学習の最初の1カ月は無料

IBM Front-End Developerプロフェッショナル認定証

詳細はこちら IBM UI/UX Designerプロフェッショナル認定証 IBM Digital Marketing and Growth Hackingプロフェッショナル認定証 IBM Front-End Developerプロフェッショナル認定証