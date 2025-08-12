設計、構築、創造：情熱を解き放つキャリアへの第一歩

視覚的なストーリーテラー、データ駆動型のストラテジスト、インタラクティブなエクスペリエンスの構築を得意としている人物のいずれであっても、デジタル環境にはその人のための場所があります。IBMのプロフェッショナル認定証のスイートでは、この動的なスペースに複数のエントリー・ポイントを提供します。

IBM UI/UX Designerプロフェッショナル認定証 IBM Digital Marketing and Growth Hackingプロフェッショナル認定証 IBM Front-End Developerプロフェッショナル認定証

各プログラムで、企業が積極的に求める創造的かつ技術的なスキルを身に付け、将来を見据えた需要の高い職務に備えることができます。どのエントリー・ポイントを選択しても、各プログラムは理論上のものに留まらず、企業に自信を持って自己アピールできるハンズオン・エクスペリエンス、実際のプロジェクト、ポートフォリオを提供しています。

以下の3つのデジタル・キャリア・オプションをご確認ください。