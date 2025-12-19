実稼働対応の生成AI：Frontkom社がIBMと協力してノルウェーの公共交通機関向けにスケーラブルなプラットフォームを構築して学んだこと

コントロールとオブザーバビリティーを維持しながら迅速な反復をサポートするために、Frontkom社はIBMテクノロジーとオープンソース・ツールを中心としたコンポーネント・ベースのアーキテクチャーを構築しました。

フロント・エンドでは、JavaScriptとReactで構築された軽量の埋め込み可能なチャット・ウィジェットが、Reis NordlandのWebサイトとモバイル・アプリケーションに直接統合されます。このウィジェットは、Supabase上に構築された安全なダッシュボードと組み合わせられており、Reis Nordlandのオペレーターは、単一のユーザー・フレンドリーなコンソールからAIエージェント、データセット、知識ベースを管理できます。

オーケストレーション層は、AIエージェント・アプリケーションを構築するためのIBMのローコード・ビジュアル環境であるLangflowによって利用されます。Langflowは、各AIエージェントの背後にあるロジック、プロンプト設計、および応答形成を管理します。これにより、Frontkom社は運用の安定性に影響を与えることなく、LLM、データ・コネクター、ワークフローなどのコンポーネントを独立して更新できるようになります。

いくつかの調査を経て、Frontkom社チームはReis Nordlandのユースケース用にGemini 2.5フラッシュ・モデルを採用することに決めました。今後6か月以内に、新しいモデル（またはツール）がより適切になった場合、Langflowのドラッグ・アンド・ドロップ・モジュール性のおかげで、更新は簡単な作業になります。

Langflowは、AWSでホストされているKubernetesベースのインフラストラクチャーであるFrontkom PaaS上で実行されます。水平Pod自動スケーリング（HPA）とポッド中断予算（PDB）を使用して、変動するトラフィック負荷の下でも信頼性を維持します。Fastly CDNはシステムの前に配置され、エンド・ユーザーと管理インターフェイスの両方で高速なグローバル配信を保証します。

すべての会話データ、エージェント・テレメトリー、および構成メタデータはIBM® Cloud Databases for PostgreSQLに保持されます。この選択により、拡張性とガバナンスの両方が実現し、本番環境で使用されるすべてのフローとデータセットを追跡するバージョン管理が可能になります。