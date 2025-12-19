実稼働対応の生成AI：Frontkom社がIBMと協力してノルウェーの公共交通機関向けにスケーラブルなプラットフォームを構築して学んだこと
Frontkom社は、IBMのテクノロジーとオープンソースのツールをベースにモジュール式生成AIプラットフォームを構築することで、顧客からの問い合わせを最大55％削減しながら、基盤や管理、信頼性の高い対応を維持しました。
生成AIを取り巻く当初の情報が、より現実的なROIの追求に向かいつつあるため、多くの企業がプロトタイプの先を行くという課題に直面しています。マサチューセッツ工科大学（MIT）の最近の調査によれば、圧倒的多数の95％が、生成AIを試験的に導入してから本番環境に移行する際に苦労しています。
ノルウェーを拠点とするデジタル・イノベーション企業である Frontkom社は、ほとんど意味のあるビジネス・トランスフォーメーションを伴わずに生成AIがクライアントによって高い確率で採用されている傾向を食い止めるため、スケーラブルでモジュール化されたAIプラットフォームを構築しました。これにより、異なるデータ、スケール、ガバナンス要件を持つ多様な顧客向けに、会話型アシスタント、検索インターフェース、検索アプリケーションを提供しています。
そのような顧客の1つが、ノルウェー、ノードランド郡の地域公共交通機関であるReis Nordland社です。同社は、広大な北部地域でバスとフェリーのサービスを運営し、旅行者向けのスケジュール、発券、路線情報を管理しています。
Frontkom社は、「ボードーからの次のフェリーはいつですか？」または「ルート300は遅れていますか？」など、乗客が自然言語で質問できる生成AIトラベル・アシスタントを開発して提供しました。また、会話アシスタントから複数の言語で正確かつ最新の回答を受け取ることができます。アプリケーションの導入からわずか数週間で、アプリケーションにより、Reis Nordland社のカスタマー・サービス担当者への問い合わせが半分以下になりました。
Reis Nordland社は、反復的なカスタマー・サービス・リクエストと、24時間体制で旅行データを提供するという要件に悩まされていました。Frontkom社の対話型AIアシスタントは、リアルタイムの交通フィードと、時刻表、交通情報の最新情報、FAQ、サービス方針などの構造化された内部データに接続します。目標は、モデルが提供する応答をオペレーターに完全に制御させながら、事実と文脈に基づいた応答を提供することでした。
このデプロイメントにより、交通サービス・プロバイダーのエクスペリエンスが向上しましたが、Frontkom社が教育プログラム、サステナビリティー、自治体サービスなど、他の分野で再利用するテンプレート・アーキテクチャーも実証しました。
コントロールとオブザーバビリティーを維持しながら迅速な反復をサポートするために、Frontkom社はIBMテクノロジーとオープンソース・ツールを中心としたコンポーネント・ベースのアーキテクチャーを構築しました。
フロント・エンドでは、JavaScriptとReactで構築された軽量の埋め込み可能なチャット・ウィジェットが、Reis NordlandのWebサイトとモバイル・アプリケーションに直接統合されます。このウィジェットは、Supabase上に構築された安全なダッシュボードと組み合わせられており、Reis Nordlandのオペレーターは、単一のユーザー・フレンドリーなコンソールからAIエージェント、データセット、知識ベースを管理できます。
オーケストレーション層は、AIエージェント・アプリケーションを構築するためのIBMのローコード・ビジュアル環境であるLangflowによって利用されます。Langflowは、各AIエージェントの背後にあるロジック、プロンプト設計、および応答形成を管理します。これにより、Frontkom社は運用の安定性に影響を与えることなく、LLM、データ・コネクター、ワークフローなどのコンポーネントを独立して更新できるようになります。
いくつかの調査を経て、Frontkom社チームはReis Nordlandのユースケース用にGemini 2.5フラッシュ・モデルを採用することに決めました。今後6か月以内に、新しいモデル（またはツール）がより適切になった場合、Langflowのドラッグ・アンド・ドロップ・モジュール性のおかげで、更新は簡単な作業になります。
Langflowは、AWSでホストされているKubernetesベースのインフラストラクチャーであるFrontkom PaaS上で実行されます。水平Pod自動スケーリング（HPA）とポッド中断予算（PDB）を使用して、変動するトラフィック負荷の下でも信頼性を維持します。Fastly CDNはシステムの前に配置され、エンド・ユーザーと管理インターフェイスの両方で高速なグローバル配信を保証します。
すべての会話データ、エージェント・テレメトリー、および構成メタデータはIBM® Cloud Databases for PostgreSQLに保持されます。この選択により、拡張性とガバナンスの両方が実現し、本番環境で使用されるすべてのフローとデータセットを追跡するバージョン管理が可能になります。
Langflow内では、各エージェントは以下の定義されたフローに従います。
主なツールには以下が含まれます。
このアーキテクチャーは、UIペイロードが自由形式のLLM出力ではなく決定論的なツールによって生成されるため、モデルの応答が事実に基づいており、視覚的に一貫していることを保証します。
Frontkomの設計優先事項は、初期の生成AIプロジェクトから苦労して得た教訓によって形作られました。
エンジニアリング・チームは、Frontkom PaaSで本番環境に移行する前に、LangflowでReis Nordlandアシスタントのプロトタイピングを開始し、インプットから応答生成までライフサイクル全体を視覚的にマッピングしてテストしました。検証が完了すると、フローはIBM Cloud Databases for PostgreSQLによって裏付けられたバージョン管理された構成を使用してデプロイされました。
IBMのエンジニアは、Langflowのデプロイメント、データベース・スキーマの最適化、拡張性のチューニングで緊密に連携し、システムが一貫したレイテンシーと信頼性を持って稼働中の公共部門のワークロードを処理できるようにしました。
Reis Nordland AIアシスタントを構築するプロセスでは、システムをより正確、適応性、信頼性の高いものにする多くの実用的で反復可能な設計と運用原則が明らかになりました。
Reis Nordland社のアシスタントは現在、日々の何千件ものやり取りを処理し、旅行者に迅速な多言語応答を提供しています。アプリの更新ははるかに簡単なプロセスです。チームは、新しい機能やデータ・セットを（数週間ではなく）数時間で展開できます。
サポート・チケットの数は大幅に減少しました。最初の1週間だけでも、新しいシステムによって1,300件以上のサポート・チケットが解決され、Reis Norland社はAIアシスタントを「非常に貴重な従業員」と表現しました。そして、成果はさらに向上し続けています。
ローンチから4週間後、カスタマー・センターへの問い合わせの数は昨年より37%減少しました。6週間後、その統計は55%まで改善されました。同時に、手作業で回答する人員が減少したにもかかわらず、カスタマー・センターの対応時間がほぼ半分（約1日）に短縮されました。これは、チャットボットが多くの質問に答える負担を引き受け、問い合わせ件数が減少した結果です。
さらに重要なのは、同じアーキテクチャーが他のFrontkom社のクライアントでも再利用されていることであり、基盤がモジュール式で、観測可能で、管理されている場合、実稼働グレードの生成AIが再現可能であることを実証していることです。