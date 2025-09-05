vSRXライセンス更新について

AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化
2025年9月5日

 

 

IBM Cloudをご利用いただきありがとうございます。

今回はvSRXライセンスの更新方法のご案内になります。

ご注意：最新のライセンスを利用するには、現在のバージョンが23.2未満の場合、23.2以降へバージョンアップが必要になります。

ライセンス更新手順

1.    ライセンス期限の確認 ：
・    IBM Cloudポータル内で、該当するvSRXのページを開き、「License Expiration」を確認してください。
・    実機で確認する場合は、adminユーザーでSSHログイン後、show system licenseコマンドを実行し、期限を確認できます。

2.    Readiness Checkの実施：
・    「Readiness Check」セッション内の＊＊「Run Check」＊＊を選択して実行します　。

3. ライセンス更新の実行：
・    「License update/renew」を選択して実行します。完了後、「Renew license」ボタンがアクティブになります。

4. ライセンス更新：
・    「License expiration」セクション内の「Renew license」ボタンを押下します。完了後、ライセンスの期限が延長されたことを確認してください。(新しい期限2028年4月2日)。

注意事項

・    実機とポータル内で使用しているパスワードが一致していることを確認してください。
・    テストでは通信断は確認されませんでしたが、影響を最小限に抑えるため、影響の少ない時間帯での実施をお勧めします。
・    サービスネットワークとvSRXの間の通信が許可されていることをご確認ください。

本手順の実行は、約30分程度で完了しましたが、スムーズに進行するように余裕を持ったスケジュールを組むことをお勧めします。
ご不明点などございましたら、遠慮なくご相談ください。サポート・センターの使用

著者

IBM Cloud Technical Support

関連リンク Checking vSRX readiness Renewing vSRX license

参考情報

AI駆動型ハイブリッドクラウド：明日の成功に向けたインフラストラクチャーの構築

ハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーがAI戦略をどのように強化できるかをご覧ください。IBMのエキスパートから、既存のテクノロジーをアジャイルでAI対応のシステムへと変革し、ビジネス全体のイノベーションと効率化を推進する方法を学びましょう。
AI搭載トランスフォーメーションのためのハイブリッドクラウド・ソリューション

ハイブリッドクラウドソリューションが、AI駆動型のビジネス運営をどのように最適化できるかをご覧ください。IBMのハイブリッドクラウドを活用して、企業が効率性、拡張性、セキュリティを向上させているお客様事例やソリューションをご紹介します。

IaaS、PaaS、SaaSを理解する：最適なクラウドソリューションの選択

IaaS（Infrastructure as a Service）、PaaS（Platform as a Service）、SaaS（Software as a Service）の主な違いについて学びましょう。それぞれのクラウド・モデルが、異なるビジネス・ニーズに対応するために、さまざまなレベルの制御、拡張性、管理を提供する方法についてご紹介します。
生成AIの真のコストを理解する

生成AIの拡張に伴う隠れたコストを発見し、AI投資をより効率的で効果的にする方法を専門家から学びましょう。
API管理とは

IT管理の基本を学びましょう。現代の組織にとってなぜ重要なのか、また、テクノロジー・システム全体で円滑かつ効率的な運用を実現するための主要な機能についてご紹介します。
ITインフラストラクチャーのチュートリアルと参考情報はこちら

サーバー管理からCloud Integration、ストレージ・システム、ネットワーク・セキュリティーに至るまで、ITインフラストラクチャーの管理とサポートに役立つさまざまなチュートリアルと参考情報をご覧ください。

関連ソリューション
IBM Cloud Infrastructure Center 

IBM Cloud Infrastructure Centerは、IBM zSystemsおよびIBM LinuxONE上のプライベートクラウドのインフラストラクチャーを管理するためのOpenStack互換ソフトウェア・プラットフォームです。

 Cloud Infrastructure Centerの詳細はこちら
ITインフラストラクチャー・ソリューション

企業のハイブリッドクラウドとAI戦略のために設計された、サーバー、ストレージ、ソフトウェアを紹介します。

 ITインフラストラクチャー・ソリューションはこちら
クラウド・インフラストラクチャー・ソリューション

ビジネスニーズに合ったクラウド・インフラストラクチャー・ソリューションを見つけ、必要に応じてリソースを柔軟に拡張します。

 クラウド・ソリューション
詳細情報はこちら

IBMのハイブリッドクラウドとAI対応ソリューションで、企業インフラを変革しましょう。ビジネスを保護、拡張、モダナイズするために設計されたサーバー、ストレージ、ソフトウェアを発見したり、専門家のインサイトにアクセスして生成AIストラテジーを強化したりできます。

 ITインフラストラクチャー・ソリューションはこちら 電子書籍を読む