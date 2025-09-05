vSRXライセンス更新について

IBM Cloudをご利用いただきありがとうございます。
今回はvSRXライセンスの更新方法のご案内になります。
ご注意：最新のライセンスを利用するには、現在のバージョンが23.2未満の場合、23.2以降へバージョンアップが必要になります。
1. ライセンス期限の確認 ：
・ IBM Cloudポータル内で、該当するvSRXのページを開き、「License Expiration」を確認してください。
・ 実機で確認する場合は、adminユーザーでSSHログイン後、show system licenseコマンドを実行し、期限を確認できます。
2. Readiness Checkの実施：
・ 「Readiness Check」セッション内の＊＊「Run Check」＊＊を選択して実行します 。
3. ライセンス更新の実行：
・ 「License update/renew」を選択して実行します。完了後、「Renew license」ボタンがアクティブになります。
4. ライセンス更新：
・ 「License expiration」セクション内の「Renew license」ボタンを押下します。完了後、ライセンスの期限が延長されたことを確認してください。(新しい期限2028年4月2日)。
・ 実機とポータル内で使用しているパスワードが一致していることを確認してください。
・ テストでは通信断は確認されませんでしたが、影響を最小限に抑えるため、影響の少ない時間帯での実施をお勧めします。
・ サービスネットワークとvSRXの間の通信が許可されていることをご確認ください。
本手順の実行は、約30分程度で完了しましたが、スムーズに進行するように余裕を持ったスケジュールを組むことをお勧めします。
ご不明点などございましたら、遠慮なくご相談ください。サポート・センターの使用
