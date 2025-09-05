vSRXライセンス更新について

1. ライセンス期限の確認 ：

・ IBM Cloudポータル内で、該当するvSRXのページを開き、「License Expiration」を確認してください。

・ 実機で確認する場合は、adminユーザーでSSHログイン後、show system licenseコマンドを実行し、期限を確認できます。



2. Readiness Checkの実施：

・ 「Readiness Check」セッション内の＊＊「Run Check」＊＊を選択して実行します 。



3. ライセンス更新の実行：

・ 「License update/renew」を選択して実行します。完了後、「Renew license」ボタンがアクティブになります。



4. ライセンス更新：

・ 「License expiration」セクション内の「Renew license」ボタンを押下します。完了後、ライセンスの期限が延長されたことを確認してください。(新しい期限2028年4月2日)。

