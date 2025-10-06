IBM CloudにおけるVMware vCloud Usage Meterアップグレードのお願い

IBM Cloudをご利用いただきありがとうございます。
今回は先日通知された 、IBM Cloud上で稼働中の VMware vCloud Usage Meter（以下 Usage Meter）のアップグレードについて、その概要と補足事項について説明いたします。現在Usage Meter 4.8をご利用のお客様には対応いただく事項がございますので、ぜひご一読の上作業実施をお願いいたします。なお、通知の詳細については通知本文（題: Action Required for VMware Clients to Upgrade to VMware Usage Meter v9.0.1）をご参照いただけますようお願いいたします。
前回の記事にてお知らせした通り、BroadcomによるVMware買収に伴うライセンス要件変更に対応すべく、IBM Cloud にて特定のVMware 環境をご利用のお客様には「VMware ライセンスキー」の切り替えと「Usage Meter」を導入いただいていることと存じます。(対象環境等について、以下の前回記事をご参照ください。)
前回記事：IBM CloudにおけるVMwareライセンス変更対応ガイド
当時導入いただきましたUsage Meter はバージョン4.8 となりますが、現在、Usage Meter 9.0 台へのアップグレードが必須である旨、以下の通りBroadcom (VMware)よりアナウンスされております。
Announcing VCF Usage Meter 9.0: What’s New and Why It Matters!
（以下一部抜粋）
このことから、2025年11月1日の期限までにUsage Meter 9.0台へのアップグレードを行わない場合、Broadcomのライセンス準拠判定で非準拠（non-compliant） となる可能性があります。期限までにUsage Meterアップグレードを完了いただくようお願いいたします。
なおBroadcomが非準拠（non-compliant）と判断した場合のペナルティについては Broadcom からの公式アナウンスがないため、IBM Cloudからもご案内ができないことをご理解いただけますようお願いいたします。
アップグレードに含まれる内容
今回リリースされたUsage Meter 9.0及び現在IBM Cloudが提供する最新のアップデート版であるUsage Meter 9.0.1.0に含まれる改善や修正については、以下のリリースノートをご参照ください。
VCF usage meter 9.0 リリース ノート
VCF usage meter 9.0.1.0 リリース ノート
アップグレード手順は以下のIBM Cloud Docsをご確認ください。
使用量メーターのアップグレード
前述のドキュメントに従い、2025年11月1日までに作業を完了いただく必要がございますが、上記ドキュメントに付け加え作業実施にあたり追加でご確認いただきたい事項を以下にまとめます。
ご不明な点がございましたら、IBM Cloud サポートまでお問い合わせください。この際、以下の記事に記載されておりますポイントをご参照の上、Caseを起票いただくことで、より迅速に皆様の課題解決をお手伝いできるかと思いますので、ご確認いただけますと幸いです。
問題解決を早めるためのCASEでの効果的なコミュニケーション方法について
https://www.ibm.com/jp-ja/new/product-blog/ibm-cloud-technical-support-japan-team-1