信頼できるデータを生産性を高めるエンジンに変換
ITコンサルティング会社のTech Mahindra社は、IBMのデータ＆AIチームと連携して、データ・パイプラインの信頼性向上に向けて、AI搭載データ・オブザーバビリティー・フレームワークを設計、デプロイしました。これを実現するのは、IBM® Databandとその継続的なデータ・オブザーバビリティー機能（現在はIBM® watsonx.data integrationで利用可能）です。
さまざまな業界のリーダーは、重要なのは保有しているデータの量ではなく、そのデータをどれだけ信頼できるかであることに気づいています。AIの時代において、真の競争上の優位性は、ビジネスと歩調を合わせられる、信頼性が高く、透明性が高く、管理対象データのパイプラインにあります。しかし、多くの組織は、脆弱なパイプライン、遅延するダッシュボード、手動のトラブルシューティングに直面しており、貴重なエンジニアリングと分析の時間を浪費しています。
これは、Tech Mahindra社がIBMと緊密に連携して、IBM Databandを使用したデータ・オペレーションの再構築を支援するまで、APACの大手メディア組織にとって現実でした。
この世界的なメディア組織は、オーディエンスの理解やコンテンツの最適化、収益管理をデータに依存していましたが、データと分析のオペレーションで課題に直面していました。ビジネス・ユーザーはレポートを待つために待たされ、オペレーション・チームはデバッグに夜や週末を費し、不完全または遅れた情報に対して戦略的な意思決定が行われていました。すべての障害に波及効果を引き起こす可能性がありました。
組織は、以下の重要なステップを踏むことで、これらの課題に対処する必要があることに気づきました。
単に新たなツールというだけでは、組織にとっては不十分でした。データの信頼性を大規模に管理するため、インテリジェントでプロアクティブなアプローチが必要でした。
Tech Mahindra社はIBM Data＆AIチームと協力して、AI搭載のデータ・オブザーバビリティー・フレームワークを設計およびデプロイしました。このフレームワークは、IBM watsonx.data integrationで利用できるようになったIBM Databandのデータ・オブザーバビリティー機能が中心となっています。
このソリューションによって、以下を実現できました。
IBMのデータ・オブザーバビリティー・テクノロジーは、すべてのコンポーザー、DAG、タスクの統合ビューと、ピンポイントなエラー・ログと依存関係グラフを提供しました。このアプローチにより、オペレーション・チームは推測から目標を絞ったアクションに動き出せるようになりました。ツールや環境全体のログを選別する代わりに、問題がどこで発生し、何が影響を受けているのかをすぐに確認できます。
その結果、障害に反応するのではなく、ビジネスに影響が出る前に障害を予測して防止するという考え方の転換が生じました。
この成功を土台として、このパートナーシップは現在、IBM watsonx.data integrationと高度なガバナンスを備えたクライアントのデータ統合スタックのモダナイズに向けて進化しています。この進化により、構造化データと非構造化データが次世代レイクハウス・フレームワークの下で統合され、Google BigQueryなどのクラウドネイティブ・プラットフォーム全体でのオブザーバビリティーとリネージュの追跡が可能になります。
このフレームワークは、IBMの自動化されたリネージュ分析機能とガバナンス機能を統合することで、コンプライアンスと追跡可能性の確保に役立ちます。また、AI対応のデータ・システムの基盤も確立します。この進化は、企業がAIとオートメーションを活用して生産性を向上させ、複雑さを簡素化し、責任を持ってイノベーションを拡張できるよう支援するという共通の取り組みを浮き彫りにしています。
このトランスフォーメーションは、すでにメディア・クライアントに次のような具体的かつ測定可能なメリットをもたらしています。
メトリクス以外にも、おそらく最も重要な成果は文化的なものです。チームは問題解決に費やす時間を減らし、イノベーションに多くの時間を費やすことができます。データ・エンジニアやアナリストは、安定性だけでなく、戦略に集中できるようになりました。
この取り組みを成功に導いたのは、テクノロジー・スタックだけではありません。その背後にはパートナーシップがありました。Tech Mahindra社とIBMは、Tech Mahindra社の分野およびデリバリーの専門知識と、IBMの製品およびアーキテクチャーのリーダーシップを組み合わせ、1つの統合チームとして稼働しました。
メディア組織にとって、今日のデータオペレーションの安定化から、明日のAI搭載の管理対象データプラットフォームの構築に至るまで、その取り組みは継続中です。しかし、方向性は明確です。信頼でき、観察可能で、適切に統合されたデータが、労働力の生産性とビジネスの成長の新しいエンジンになりつつあるということです。
組織が安全、確実、迅速にデータからより多くの価値を引き出す方法を模索しているのであれば、このコラボレーションのストーリーは強力な青写真を提供しています。信頼性から始め、オブザーバビリティーを重視して設計し、単なる導入ではなく、成果に向けた共同イノベーションに尽力しているパートナーを選択しましょう。