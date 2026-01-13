さまざまな業界のリーダーは、重要なのは保有しているデータの量ではなく、そのデータをどれだけ信頼できるかであることに気づいています。AIの時代において、真の競争上の優位性は、ビジネスと歩調を合わせられる、信頼性が高く、透明性が高く、管理対象データのパイプラインにあります。しかし、多くの組織は、脆弱なパイプライン、遅延するダッシュボード、手動のトラブルシューティングに直面しており、貴重なエンジニアリングと分析の時間を浪費しています。

これは、Tech Mahindra社がIBMと緊密に連携して、IBM Databandを使用したデータ・オペレーションの再構築を支援するまで、APACの大手メディア組織にとって現実でした。