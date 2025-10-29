AI（人工知能） ITの自動化

watsonxで信頼できるAIエージェントを構築：断片化されたデータを自信に満ちた意思決定に変換

IBMのアプローチでは、watsonx.dataとwatsonx Orchestrateが連携することで、管理されたAI駆動型のワークフローを通じて、正確で説明可能な回答を提供します。

出版された 10/29/2025
右側に2つのホログラムが仮想的に支援しているデスクトップで作業する女性のデジタル・イラスト

著者

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM

企業のAIユーザーのほぼ半数が、不正確またはハルシネーションを起こしたAIの出力に基づいて主要なビジネス上の決定を下し、推定674億ドルの損失につながったことを認めています。根本原因は、信頼性の低い、または不完全なデータ基盤にあることが多く、AIプロジェクトの60％以上がAI対応のデータ・プラクティスを持たない企業は、2026年までに倒産すると予想されています。

現代の企業は、より迅速に動き、より高い生産性を提供し、自信を持って意思決定を行うことが求められています。ですが実態は異なります。従業員は反復的な手作業に何時間も費やしており、重大な情報はシステム間で断片化されており、AIプロジェクトは多くの場合、企業のデータ資産全体のデータを十分に活用せずにサイロ化されています。

問題はツールの不足ではなく、一貫性のあるシステムの欠如です。企業は、データを接続し、ガバナンスを適用し、信頼できるAIを強化する、AI対応のデータ基盤を必要としています。

データの断片化を解決して信頼できる結果を取得

グローバル企業の経営幹部が、地域ごとに締結した契約件数の年末増加率を把握し、どの契約にコンプライアンス・リスクが伴うかを特定する必要があるというシナリオを考えてみましょう。

単純なことのように聞こえますが、そのシナリオの背後には複雑なデータの課題があります。情報の多くはPDFなどの非構造化形式に存在し、自然には連携しないシステムに分散しています。

IBMのアプローチでは、watsonx.dataとwatsonx Orchestrateが連携することで、管理された4ステップのAI駆動型ワークフローを通じて、正確で説明可能な回答を提供します。

  1. watsonx.dataは、契約書などの非構造化ドキュメントを構造化された管理対象データに強化します。
  2. watsonx Orchestrateは、自然言語によるリクエストをSQLに変換し、推論と管理対象データを橋渡しするエージェント・レイヤーとして実行します。
  3. クエリーは、watsonx.dataに保存されている信頼できる高品質のデータに対して実行されます。
  4. 成果は監査可能で、説明可能で検証可能であり、ソース・ドキュメントへのリンクやコンプライアンス・ルールのチェックも含まれています。

その結果、リーダーは監査役、規制当局、取締役会に自信を持って提示できる、意思決定に対応した数値が得られます。

watsonx.dataとwatsonx Orchestrateによる実証済みの成果

watsonx.dataとwatsonx Orchestrateを組み合わせることで、企業は信頼できる説明可能なAIエージェントの基盤を構築できます。

  • watsonx Orchestrateとそのインテリジェントな自動化を使用することで、複数ステップのワークフローでの手作業を最大80％削減し、生産性を向上できます。
  • watsonx.dataの管理された高品質なデータ基盤を使用して、従来の検索方法よりも40％信頼性の高いAI結果を得ることで、精度を向上させます。
  • watsonx.dataを活用した、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体のデータへの統合管理アクセスにより、イノベーションを加速します。

実例

実際の事例では、組織がすでにwatsonx.dataとwatsonx Orchestrateを併用して、複雑なデータを信頼できる説明可能な結果に変えている方法が示されています。

IBMでは、社内のAskIBMプラットフォームでこれらのテクノロジーの力を実際に証明しています。AI駆動型アシスタントは月間300,000件以上の対話を管理し、従業員の時間を16,000時間以上節約し、従業員全体における導入率73％を達成しています。

watsonx.aiで構築され、watsonx Orchestrateを活用し、watsonx.dataを介して管理されているAskIBMは、企業全体のユーザー、データ、ツールをつなぎながら、タスクを自動化し、信頼できる説明可能な成果を実現します。

Ultimate Fighting Championship（UFC）Insights Engineは、この影響を示すもう一つの強力な例です。watsonx Orchestrateとwatsonx.dataを組み合わせることで、この組織ではイベントごとに生成されるインサイトの数が3倍になり、インサイトの生成時間を推定40％短縮することができました。このAI駆動型の統合プラットフォームは、構造化データと非構造化データを統合して、リアルタイムで説明可能な洞察を提供し、配信を加速し、チャネル全体でのファン・エンゲージメントの深化を実現します。

生産性と信頼の促進

IBMは、組織が断片化されたデータや分断されたプロセスを超えて、生産性と信頼を促進するインテリジェントなエージェント型システムを構築できるよう支援します。watsonx.dataとwatsonx Orchestrateを統合することで、企業はデータを接続し、意思決定を自動化し、正確で説明可能で現実世界に対応できる結果をもたらす、AIのための管理された基盤を構築できます。

1ページにまとめた資料を見る

IBMエキスパートとの個別面談を予約する

オンデマンドのWebセミナーを見る

ガイド付きデモを見る

