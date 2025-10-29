企業のAIユーザーのほぼ半数が、不正確またはハルシネーションを起こしたAIの出力に基づいて主要なビジネス上の決定を下し、推定674億ドルの損失につながったことを認めています。根本原因は、信頼性の低い、または不完全なデータ基盤にあることが多く、AIプロジェクトの60％以上がAI対応のデータ・プラクティスを持たない企業は、2026年までに倒産すると予想されています。

現代の企業は、より迅速に動き、より高い生産性を提供し、自信を持って意思決定を行うことが求められています。ですが実態は異なります。従業員は反復的な手作業に何時間も費やしており、重大な情報はシステム間で断片化されており、AIプロジェクトは多くの場合、企業のデータ資産全体のデータを十分に活用せずにサイロ化されています。

問題はツールの不足ではなく、一貫性のあるシステムの欠如です。企業は、データを接続し、ガバナンスを適用し、信頼できるAIを強化する、AI対応のデータ基盤を必要としています。