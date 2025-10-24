トラスト・バイ・デザイン：Banco do Brasil社におけるAIへのガバナンスの埋め込み

業種・業務をまたいで、AIの導入が加速していますが、同時にリスクも増加しています。特に金融機関は、失敗の代償が信頼の失墜、規制当局による罰則、風評被害という形で測られる、リスクの高い環境で事業を展開しています。



IBMの調査では、以下が明らかになっています。

ITリーダーの73％ は、バイアスのかかった結果に懸念を抱いています

は、バイアスのかかった結果に懸念を抱いています 79％ が、AIシステムのセキュリティーの脆弱性について懸念を感じています

が、AIシステムのセキュリティーの脆弱性について懸念を感じています 自社がコンプライアンスリスクに対処できていると感じているCROおよびCFOは30％未満です

AIシステムの管理に伴う固有の複雑さによって、こうした懸念は増幅します。今日の組織は、コンプライアンス責任者、リスク管理者、ITリーダー、データサイエンティストなど、多面的な利害関係者のいる環境で運営されています。標準化された文書がないことと、手作業の監視プロセスという性質が相まって、AIへの取り組みを効率的に拡大することが困難になっています。

同時に、欧州AI規制法、ISO 42001、NIST AI RMFなどの規制フレームワークは急速に進化しており、継続的な適応が求められています。さらに、AIモデルの不透明な動作は、説明可能性と監査可能性を促進する合理化されたプロセスとテクノロジーが必要であることを浮き彫りにしています。これは、取締役会レベルで懸念に対処し、高額なコンプライアンス違反の罰金を回避または軽減するのに役立ちます。

こうした状況から、ガバナンスが戦略的に必要であることは明らかです。