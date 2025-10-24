トラスト・バイ・デザイン：Banco do Brasil社におけるAIへのガバナンスの埋め込み

ラテンアメリカ最大級の金融機関であるBanco do Brasil社にとって、AIの拡張はモデルのデプロイ以上のことを意味していました。つまり、これらのモデルによって行われたすべての意思決定が公平で、説明可能で、コンプライアンスに準拠していることを証明する必要があったのです。
8,000万人を超える顧客と、本番環境での数百件のAIユースケースを抱えているため、リスクは高くつきました。同行は、AIシステムが倫理基準、規制フレームワーク、社会の期待に沿っていることを確認する必要がありました。
業種・業務をまたいで、AIの導入が加速していますが、同時にリスクも増加しています。特に金融機関は、失敗の代償が信頼の失墜、規制当局による罰則、風評被害という形で測られる、リスクの高い環境で事業を展開しています。
IBMの調査では、以下が明らかになっています。
AIシステムの管理に伴う固有の複雑さによって、こうした懸念は増幅します。今日の組織は、コンプライアンス責任者、リスク管理者、ITリーダー、データサイエンティストなど、多面的な利害関係者のいる環境で運営されています。標準化された文書がないことと、手作業の監視プロセスという性質が相まって、AIへの取り組みを効率的に拡大することが困難になっています。
同時に、欧州AI規制法、ISO 42001、NIST AI RMFなどの規制フレームワークは急速に進化しており、継続的な適応が求められています。さらに、AIモデルの不透明な動作は、説明可能性と監査可能性を促進する合理化されたプロセスとテクノロジーが必要であることを浮き彫りにしています。これは、取締役会レベルで懸念に対処し、高額なコンプライアンス違反の罰金を回避または軽減するのに役立ちます。
こうした状況から、ガバナンスが戦略的に必要であることは明らかです。
これらの課題に対処するため、Banco do Brasil社はEYおよびIBMと連携し、自信を持って拡張できるように設計されたガバナンス重視のAI戦略を共同で策定しました。
EYは、AIライフサイクル全体で明確な役割、責任、評価チェックポイントを定義するように設計された、生成AIライフサイクルと継続的なAIモニタリングのフレームワークを導入しました。これらのフレームワークでは、モデルのベンチマーク、バイアスの軽減、脆弱性アセスメントのための厳格なプロセスが導入されました。
IBMは、次の目的で構築したプラットフォームであるwatsonx.governanceを通じて、この戦略を実行しました。
これらの機能を組み合わせることで、制御と信頼の統一されたシステムが形成され、Banco do Brasil社は組織的な信頼を維持しながら責任を持ってAIを拡張できるようになりました。
watsonx.governanceを使用して、Banco do Brasil社は、単なるコンプライアンスの準拠にとどまらず、企業全体でイノベーションを管理し、拡張する方法を再定義しました。このプラットフォームは、従来のAIシステムと生成AIシステムの両方で、ガバナンスの実践に一貫性をもたらす統合レイヤーとして機能しました。モデルタイプやデプロイメント環境に関係なく、監視は標準化され合理化されました。
Banco do Brasil社では、ガバナンス・ワークフローの自動化を通じて、手作業による介入と監視業務を削減しました。これにより、コンプライアンスの厳格さを維持しながら、モデルの承認が迅速化され、デプロイメントまでの時間が短縮されました。
最も重要なのは、watsonx.governanceが、AIライフサイクルのあらゆる段階に透明性と説明責任を組み込むのに役立ったことです。この変化は単なる技術的な機能強化ではなく、文化的な変化を示すものでした。ガバナンスは、事後対応的な保護手段から、イノベーションを積極的に実現するものへと進化し、そのおかげでチームはより迅速に、より自信を持って、整合性を損なうことなく業務を推進できるようになりました。
統合されたダッシュボードと自動化されたリスクアセスメントにより、潜在的なエクスポージャーに対する継続的な可視性が提供されます。モデルのメトリクスがしきい値に違反すると、即座にアラートがトリガーされます。このアプローチにより、チームはリスクを早期に検知し、是正措置を講じて、リアルタイムでコンプライアンスを確保できます。
モデルのメタデータを自動的に取得することで、AIエコシステム全体での完全なトレーサビリティーが確保され、説明責任が強化され、監査が簡素化されます。
モデルの動作を可視化することで、評価が容易になりました。データサイエンティストからリスク担当者まで、利害関係者は、AIの成果をその発生源まで追跡し、倫理的および規制の基準に照らして検証し、組織的価値観を維持できるようになりました。このレベルの透明性は、社内外で信頼を築く上で非常に重要でした。
モデル動作を継続的に監視することで、チームは性能のドリフトを迅速に特定し、タイムリーな修正を実施できます。これにより、俊敏性、レジリエンス、持続可能なモデルの信頼性がサポートされます。
Banco do Brasil社のトランスフォーメーションは、金融機関によるAIへのアプローチ方法を大規模に再構築する、現実的で測定可能な成果をもたらしました。
ガバナンスをAI戦略の中核に組み込むことで、同社は新規のユースケースの展開を加速させました。このシフトにより、監視を損なうことなく、より迅速なイノベーションが可能になりました。
部門間のコラボレーションも大幅に改善されました。リスク、監査、データの各チームは、従来のワークフローではサイロ化されていましたが、共有されたガバナンス・フレームワークに基づいて作業を始めました。この連携により、より明確なコミュニケーションが促進され、冗長性が減り、規制の要求に対してよりアジャイルな対応ができるようになりました。
透明性は、同社のAIオペレーションの主要な機能となりました。内部の利害関係者は、モデルがどのように機能するか、そしてなぜ特定の決定を下すのかについて可視性が高まり、外部の規制当局には、説明責任と倫理的厳格さを示す、明確で監査可能なドキュメンテーションが提供されるようになりました。
最も重要なことは、Banco do Brasil社がスケーラブルなだけでなく適応性のあるシステムを手に入れたことです。新しい規制の登場とAI機能の進化に伴い、同社は現在、持続可能な成長をサポートし、ガバナンスを長期的な戦略的優位性に位置づけるレジリエントな基盤を手に入れました。
ガバナンスはもはや選択肢の一つではなく、競争上の差別化要因です。組織がAI戦略にガバナンスを組み込むと、以下を実現するために有利な立場になります。
IBM watsonx.governanceは、リーダーがコンプライアンスへの不安からAIの成果に対する自信獲得へと変わり、監視を戦略上の優位性の源に変えるのを支援します。
Banco do Brasilの道のりは、ガバナンスを戦略的資産として扱い、AI導入からのROIをさらに加速し、加速することで何が可能になるかを示しています。watsonx.governanceを使用することで、同銀行はリスクを管理するだけでなく、信頼を築き、効率を促進し、金融における倫理的なAIの新しい基準を確立しました。
同様の課題に直面している技術リーダーにとって、メッセージは明確です。つまり、ガバナンスは単なる管理ではなく、持続可能な開発、長期的な成長、イノベーションのための戦略的手段なのです。