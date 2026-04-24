Wave Groupの事例：中断することなくエンタープライズ・インテリジェンスを拡張

不動産、教育、エンターテインメント、医療にわたる多角的な企業であるWave Groupは、IBMおよびそのサービス・パートナーであるGadiel Technologiesと提携し、IBM watsonxプラットフォーム上に構築されたエンドツーエンドのハイブリッド・アーキテクチャーを設計・実装しました。watsonx Orchestrateがインテリジェンス調整レイヤーとして機能します。
Wave Groupは、インドを代表する非上場複合企業の一つであり、不動産、製造、飲料、エンターテインメント、農業、ヘルスケアなど、60年にわたるレガシーを誇ります。ウッタル・プラデーシュ州ノイダに本社を置くWave Groupは、大規模に事業を展開し、深く組み込まれたエンタープライズ・システムとプロセスに支えられた複雑なビジネスを管理しています。
Wave Groupにとっての課題はAIの導入ではなく、断片化されたシステム全体でインテリジェントなアクションを可能にすることでした。IBMとそのサービス・パートナーであるGadiel Technologies、組織は多様なポートフォリオ全体でサイロ化したデータと分散したオペレーションに対処することに着手しました。
これらの課題に対処するため、Wave Group社はwatsonx Orchestrateを使用してエージェント型オーケストレーション・パターンを実装し、既存システム全体でインテリジェンスを階層化しました。これにより、移行やロックインなしで、管理されたスケーラブルなAIによる最新の意思決定が可能になりました。
Wave Groupは、豊富かつ高度に分散した企業環境で運営しています。コア・ビジネス機能は、SAP S/4HANA、Oracle ERP、Salesforce CRM、Microsoft Project、SuccessFactors、および土地管理、建設、産業オペレーションをサポートする複数の分野固有のプラットフォームの組み合わせ上で実行されます。各システムは深く組み込まれており、ミッションクリティカルで、独自の運用コンテキストに合わせて最適化されています。
問題は個々のシステムに起因するのではなく、相互作用に起因していました。
洞察はサイロ化されており、意思決定は手作業の解釈に大きく依存しており、自動化の取り組みは機能的な境界内に制約されていました。その結果、組織は次のような問題に直面しました。
そのオペレーションの規模と成熟度を考えると、既存のシステムを置き換えることは実現可能でも、望ましくもありませんでした。その代わりにWave Groupが必要としていたのは、これらのプラットフォームをインテリジェントに接続し、プラットフォーム間の洞察の流れを管理し、ビジネスを既に支えているシステムを混乱させることなくタイムリーなアクションを可能にすることでした。
Wave Groupは、IBMとそのサービス・パートナーであるGadiel Technologiesと協力し、エンドツーエンドのハイブリッド・アーキテクチャーを設計・実装しました。このアーキテクチャーは、インテリジェンス調整レイヤーとしてwatsonx Orchestrateを備えたIBM watsonxプラットフォーム上に構築されました。
Gadiel Technologies社は、設計および提供の権限として、アーキテクチャー戦略、データ・エンジニアリング、ドメイン固有のAIエージェントの開発を主導し、システム、データ、AIを統一された運用レイヤーに統合しました。
このアプローチは意図的なもので、既存のシステムを置き換えるのではなく、その上に統合されたインテリジェンス・レイヤーを作成するというものです。このソリューションの中核は、API主導の統合を通じて11のエンタープライズ・データ・ソースを接続し、それらを管理されたデータ基盤に統合し、ビジネス・ドメイン全体で調整されたAIエージェントを通じてそれらを有効化します。チャットボットではありません。これはエンタープライズ・オーケストレーション・ファブリックであり、ユーザーが連携されたドメイン認識AIエージェントを通じてビジネス・オペレーションと対話できるようにします。
コア・システムを中断することなく、このレベルの企業全体にインテリジェンスを提供するには、Wave Groupは単なる統合ではなく、統一されたアーキテクチャーを必要としていました。データをソースから洞察や行動へと確実に移行させることができるアプリケーションです。成果は、情報源から意思決定までのインテリジェンスを調整するように設計された階層化されたハイブリッド・アーキテクチャーです。
企業システムを中断することなく接続
既存のシステムを中断することなく、多様なビジネス全体でAIを運用化するために、Wave Groupは現在のエンタープライズ環境の上に配置された階層化されたハイブリッド・アーキテクチャーを実装しました。
SAP、Oracle、Salesforce、ドメイン固有のプラットフォームを含む11のコア・システムからのデータは、標準化されたAPIを通じて抽象化され、基盤となるアプリケーションを変更したり置き換えたりすることなく、情報が安全に流れるようになります。
この改善により、長年の企業投資の安定性が維持されると同時に、財務、営業、人事、オペレーションなどの部門全体で企業としての共通認識が得られました。
信頼できる全社規模のデータ基盤の確立
企業データは、構造化情報と非構造化情報の両方をサポートする一元化されたデータ基盤によって管理され、有効化されます。IBM Cloud Object Storage、watsonx.data、スケーラブルな処理を組み合わせることで、Wave Groupは、システムを物理的に統合することなく、リアルタイムでクエリーを実行し、高度な推論に使用できる信頼できるデータ層を確立しました。この基盤により、データの一貫性が確保され、ドキュメントやレコード全体でセマンティック検索が可能になり、ビジネス・ニーズが進化するにつれて、分析やAIワークロードをサポートします。
ビジネス・ドメインをまたぐインテリジェンスのオーケストレーション
この基盤の上に、Wave Groupは、IBM watsonx Orchestrateを使用して、ビジネス・ドメイン全体でオーケストレーションされたAIエージェントを導入しました。これらのエージェントは連携してクエリーをルーティングし、機能間で推論し、安全な役割ベースのインターフェースを通じて、調整され、コンテキストに応じた応答をユーザーに提供します。エージェントは孤立したオートメーションとして機能するのではなく、企業データを意思決定に対応するインテリジェンスに変えるオーケストレーション層を形成し、スタンドアロンツールとしてではなく、AIをビジネスの運営方法に直接埋め込みます。
このアプローチの違いは、アーキテクチャーが最初からハイブリッド実行のために設計されていることです。
これらの機能により、Wave Groupはリスクや業務の中断をもたらすことなくモダナイズできるようになります。
責任あるAIは、アーキテクチャーとビジネス・ワークフローに直接組み込まれています。
これにより、責任あるAIはコンプライアンス要件から信頼性、スピード、拡張性の推進要因へと変わります。
Wave Group社の実装は、データへのアクセスを向上させただけでなく、企業全体の意思決定方法を変革し、スピードを加速し、連携を改善し、インテリジェンスを日常業務に直接埋め込みました。
1. AIによる生産性向上
Wave Groupは、質問から実行可能な洞察への移行に必要な時間を大幅に短縮しました。ビジネス・ユーザーは、自然言語を使用して企業データと対話できるようになり、手作業による報告サイクルに頼ることなく、部門横断的な回答を数秒で受け取ることができるようになりました。この移行により、断片化されたデータ要求への依存が解消され、財務、営業、オペレーションの各チームは、より迅速で自律的な意思決定を行えるようになりました。
2. アプリケーションの連携とレジリエンス
企業システムを単一のAPI駆動型アーキテクチャーに統合することで、Wave Groupはデータ・サイロを排除し、回復力のあるデジタル・バックボーンを構築しました。この改善により、ビジネス機能間のシームレスな調整が可能になり、新しいユースケースやデータ・ソースを中断することなく追加できるようになりました。その結果は、プラットフォームの再構築を必要とせずに、ビジネス・ニーズに応じて進化できる、よりアジャイルでスケーラブルな環境が実現します。
3. セキュリティーとガバナンス
ガバナンスは今や、あらゆるインタラクションに組み込まれています。Wave Group社は、役割ベースのアクセス権、管理対象データのパイプライン、追跡可能なAI駆動型アウトプットにより、すべての事業単位で洞察が安全で、コンプライアンスに準拠し、監査可能であることを保証します。この信頼の基盤により、運用リスクとコンプライアンス・リスクが軽減されながら、導入が加速されました。
この実装は、IBMの差別化されたアプローチを反映しています。
これらの原則により、企業は自信と制御性を持ってAIを拡張できます。
Wave Groupの取り組みは、エンタープライズの優位性はもはやシステムを追加することでは得られず、既存のシステムをインテリジェントに連携させることで得られるというクリティカルな変化を浮き彫りにしています。
Wave Groupは、大規模なトランスフォーメーションやシステムの置き換えを追求するのではなく、既存のものをオーケストレーションし、複数のドメイン固有のプラットフォームを統合されたインテリジェンス・レイヤーに接続することに重点を置きました。このプロセスにより、リスクを引き起こすことなく、部門全体にAIを拡張するための基盤を築き、既存の投資から即座の価値を解き放つことができました。
その結果、洞察が向上するだけでなく、根本的に異なる運用モデルが生まれます。この運用モデルでは、意思決定がリアルタイムで通知され、ワークフローがシームレスにシステム間で展開され、AIは階層化されるのではなく、ビジネスの運営方法に組み込まれます。
企業はすべてを一度に変革する必要はありません。単一のオーケストレーションのユースケースから始めます。API経由でシステムを接続します。即座に価値を実現できるAIエージェントを導入します。
なぜなら、本当の利点はAIを導入することではなく、ビジネス全体でAIを機能させることだからです。
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