Wave Groupの事例：中断することなくエンタープライズ・インテリジェンスを拡張

Wave Groupは、IBMとそのサービス・パートナーであるGadiel Technologiesと協力し、エンドツーエンドのハイブリッド・アーキテクチャーを設計・実装しました。このアーキテクチャーは、インテリジェンス調整レイヤーとしてwatsonx Orchestrateを備えたIBM watsonxプラットフォーム上に構築されました。

Gadiel Technologies社は、設計および提供の権限として、アーキテクチャー戦略、データ・エンジニアリング、ドメイン固有のAIエージェントの開発を主導し、システム、データ、AIを統一された運用レイヤーに統合しました。

このアプローチは意図的なもので、既存のシステムを置き換えるのではなく、その上に統合されたインテリジェンス・レイヤーを作成するというものです。このソリューションの中核は、API主導の統合を通じて11のエンタープライズ・データ・ソースを接続し、それらを管理されたデータ基盤に統合し、ビジネス・ドメイン全体で調整されたAIエージェントを通じてそれらを有効化します。チャットボットではありません。これはエンタープライズ・オーケストレーション・ファブリックであり、ユーザーが連携されたドメイン認識AIエージェントを通じてビジネス・オペレーションと対話できるようにします。

コア・システムを中断することなく、このレベルの企業全体にインテリジェンスを提供するには、Wave Groupは単なる統合ではなく、統一されたアーキテクチャーを必要としていました。データをソースから洞察や行動へと確実に移行させることができるアプリケーションです。成果は、情報源から意思決定までのインテリジェンスを調整するように設計された階層化されたハイブリッド・アーキテクチャーです。