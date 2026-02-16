AI（人工知能） ITの自動化 AI in Action

IBM Consultingは、NVIDIAをエンジンとして使用したDell AI Factoryで企業のトランスフォーメーションを推進

NVIDIAを活用したDell AI Factoryは、AIを再現可能かつスケーラブルなエンタープライズ機能に変換します。これは、事実上、デジタル・インテリジェンスの生産ラインとなります。

公開日 2026年02月16日
By Dr. Priyanka Ray , Uman Ahmed Mohammed

企業は、産業現場での予知保全から動的なサプライチェーン、金融におけるリアルタイムの顧客エンゲージメントや自律的な意思決定に至るまで、中核となるオペレーション全体にAI機能を組み込むために競い合っています。その勢いは驚異的です。AIインフラストラクチャーの世界市場は、約38%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。市場規模は2024年の約1,470億ドルから2029年までに7,470億ドルを超えると予測されています。

このような背景から、世界中の組織は、単にAIを試験運用するだけでなく、確実かつ安全に実稼働環境に導入し、急速に競争上の優位性を獲得するというプレッシャーにさらされています。

一方、AIワークロードは、従来のワークロードよりもはるかに積極的に、コンピューティング、メモリー、相互接続、ストレージに負担をかけます。従来のクラウド・モデルやレガシーのデータセンターでは、「大規模なAI」の実現という企業の期待に応えることができないことがよくあります。クラウドは柔軟性と立ち上げの容易さを提供する一方で、マルチテナント、大規模モデルをトレーニングする際のバースト・コスト、リアルタイム推論のためのレイテンシー・ボトルネックにより、パフォーマンスの変動性を頻繁に引き起こします。

欧州ではデータ主権と規制上の制約（GDPR、データレジデンシー、セクター固有の規則など）が、組織がパブリッククラウドにデータを自由にプッシュできる手段をさらに制限しています。レガシー・システム、オンプレミスのデータ・サイロ、非常に複雑なエンタープライズ・ワークフローは、多くの場合ナイーブなクラウド移行に抵抗します。数社の企業で、AIの有効性が損なわれている、または部分的な移行が停滞していると報告されています。

IBM Consultingは、パートナーであるNVIDIA社およびDell社と緊密に連携し、組織や国家がAI時代の将来の機会に対応できるように、専用のAIファクトリーを拡大できるよう支援しています。

AI Factory：オーダーメイドのAIインフラストラクチャー

Dell TechnologiesとNVIDIAによって開発されたDell AI Factory with NVIDIAは、AIを再現可能かつスケーラブルなエンタープライズ機能に変換し、事実上、デジタル・インテリジェンスの生産ラインとします。経営幹部にとっては、AIを中核プロセスに組み込み、効率性、収益性、新たな収益源を促進することで、ビジネス・トランスフォーメーションを加速させます。

テクニカル・リーダー向けには、GPU高密度コンピューティング、高性能ネットワーキング、エンタープライズ・グレードのストレージにわたる検証済みのアーキテクチャーを提供します。データ取り込みやモデルのトレーニングから導入、監視、ガバナンスまで、ライフサイクル全体をカバーする完全なAIソフトウェア・スタックも提供します。

Dell AI Factory with NVIDIAは、インフラストラクチャーのバックボーンとして機能し、エンタープライズAIを強化するために必要なスケーラブルで高性能、かつエネルギー効率の高い基盤を提供します。NVIDIAで高速化されたコンピューティング、ストレージ、ネットワーキングを搭載したDell社の最適化済みサーバー上に構築されており、コンピューティング集約型のモダナイゼーションとAIワークロードに適した、安全で高密度なプラットフォームを提供します。

NVIDIAを活用したDell AI Factoryの4つの主なユースケース

Dell AI Factory with NVIDIAは、幅広いAIイニシアチブを推進できる多用途プラットフォームですが、その最大の価値は、最も重要な場面で測定可能なビジネス成果を推進することにあります。銀行業務における不正アクセス検知の高速化、医療分野での精密なケアの加速、製造業における生産アップタイムの向上など、NVIDIAを活用したDell AI Factoryは、企業のイノベーションをサポートします。また、組織がパイロット・プロジェクトからエンタープライズ規模の影響に移行するのにも役立ちます。

これらのソリューションにより、リーダーは新たな成長機会を解き放ち、リスクを軽減し、業務効率を高めることができます。これにより、AIは単なるテクノロジーへの投資だけではなく、戦略的なビジネスの優位性にもなります。

1. 金融サービス：リスクと不正アクセス検知を大規模に

米国とヨーロッパの銀行は、取引量の増加、即時決済スキーム、規制当局の厳しい監視に直面しています。不正アクセス検知やマネーロンダリング対策のためのAIモデルには、超低遅延のリアルタイム推論が必要です。

  • クラウドが苦労する理由：不正アクセス検知にはミリ秒未満のスケールでの推論が必要ですが、パブリッククラウドではマルチテナントGPU共有によりレイテンシーの変動がよく発生します。米国（OCC、SEC）とヨーロッパ（PSD2、GDPR）のコンプライアンス規則により、機密性の高い財務データのオフプレミスでの運用はさらに複雑化しています。
  • 専用インフラストラクチャーが最適な理由：NVIDIAを活用するDell AI Factoryは、予測可能で安全なGPU容量、地域別のデータレジデンシー、コンプライアンス対応のデプロイメントを保証します。これらは標準のクラウドセットアップでは不可能です。

2. ヘルスケア：精密医療と臨床意思決定サポート

欧州では、AI法とGDPRにより、患者データの厳格なデータ保管が求められており、純粋なクラウド・ソリューションは困難になっています。

  • クラウドが苦戦する理由：ゲノミクスやイメージングAIのトレーニングにはペタバイト単位の機密性の患者データが必要ですが、GDPRや欧州のAI法により、データをハイパースケーラーに自由に動かすことができません。許可された場合でも、このようなデータ量のエグレス・コストまたはイングレス・コストは莫大です。
  • 専用インフラストラクチャーが最適な理由：NVIDIAを活用したオンプレミスのDell AI Factoryは、医療ワークロード向けに最適化されたGPUクラスターを使用しながら、HIPAAおよびGDPRへの準拠、高スループットのコンピューティングとストレージを実現します。レガシーインフラには通常、これらのモデルに必要な電力密度、冷却、相互接続が欠けています。

3. 製造業：予知保全とデジタルツイン

ヨーロッパと米国のメーカーは、AI搭載のデジタルツインを導入して、工場のオペレーションをシミュレートし、産業用設備の予知保全を可能にしています。これらのモデルのトレーニングと更新には、高帯域幅の相互接続と低遅延のインフラストラクチャーが必要です。

  • クラウドが苦戦する理由：産業用IoTはセンサーや機械から膨大なリアルタイム・データ・ストリームを生成するため、クラウドへの遅延は許容されません。レガシーのインフラストラクチャーでは、多くの場合、デジタルツインに必要な忠実度の高いシミュレーションや3Dモデリングに対応できません。
  • 専用インフラストラクチャーが最適な理由：NVIDIAを活用したDell AI Factoryは、工場の現場の近くに配置された信頼性の高いアクセラレーテッド・コンピューティング・インフラストラクチャーにより、エッジ間の統合を簡単にサポートでき、常時稼働の予測的洞察を実現します。このアプローチは、クラウドや時代遅れのデータセンターでは効率的に維持することができません。NVIDIAセットアップを備えたDell AI Factory内でこのセットアップを実行すると、安定した専用のGPU/CPUクラスターが提供されます。IBM Consultingは、レガシーERP、MES、IoTプラットフォーム全体の統合を支援し、ダウンタイムを削減して年間数百万ドルの運用コスト（OpEx）を削減します。

4. 人事：タレント・インテリジェンスと労働力の生産性

さまざまな業種にわたって、人事リーダーは採用、スキルマッチング、要員計画のために生成AIを試しています。

  • クラウドが苦戦する理由：パブリッククラウドで機密性の高い従業員データを使ってLLMをトレーニングまたはファイン・チューニングすると、特に欧州の労働法およびプライバシー法の下で、プライバシー、コンプライアンス、IP漏洩のリスクが生じます。レガシーのインフラストラクチャーでは、大規模なモデルのファイン・チューニングを効率的に実行したり、人事に焦点を当てたLLMに対応したりすることができません。
  • 専用インフラストラクチャーが最適な理由：NVIDIAを搭載したDell AI Factoryを使用することで、企業はLLMのカスタマイズのための制御された安全な環境を手に入れ、公平性、透明性、責任あるAIを実践できます。IBM Consultingは、規制上の懸念に対処するためのガバナンス・フレームワークを提供し、採用の公平性と透明性を確保します。

サービスとしてのAIファクトリー：IBM Consultingアクセラレーターの運用化

AI Factory as a Serviceモデルは、従来のインフラストラクチャーおよびモダナイゼーション・プログラムを、継続的なSaaSのようなプラットフォームベースの運用モデルに変換します。ハイブリッドおよびマルチクラウド・エコシステム全体の複雑さを抽象化し、企業がモダナイゼーション、AIイネーブルメント、プラットフォーム・イノベーションを1回限りのプロジェクトではなく管理された機能として利用できるようにします。

このアプローチにより、AI Factoryは自立できるようになります。これは、オートメーション、コンプライアンス、AI駆動型インテリジェンスを企業規模で継続的に提供する、進化する生きたサービスとなります。

IBM Consultingは、AI Factory（サービス・モデルとして提供）を可能にするアクセラレーターやAIを導入した手法の豊富なポートフォリオを提供しています。ICA4CT、ICCA、ICA4AA、関連ツールなどのこれらのアクセラレーターは、AI Factoryの中核となるオートメーションとガバナンスのバックボーンを提供します。これらのアクセラレーターは、クラウド・ランディング・ゾーンの標準化、モダナイゼーションの自動化、AIワークロードのオンボーディングの有効化、コンプライアンスとオブザーバビリティーの組み込みを可能にし、AI Factory as a Serviceの一貫性、再現性、拡張性を備えたデリバリー・モデルを保証します。

AI Factoryでアプリケーションとプラットフォームのモダナイゼーションを向上

IBMはまた、NVIDIAとDell AI Factoryを幅広く活用し、以下のような主要なエンタープライズ・トランスフォーメーション・イニシアチブ全体でモダナイゼーションを推進しています。

  • AIワークロードの迅速な実現：NVIDIAの高速コンピューティングAIインフラストラクチャーを備えたDell AI Factoryは、安全でコンプライアンスに準拠した環境内で、watsonx、生成AI、カスタムMLワークロードをサポートします。IBM Consultingは、ICCA（IBM Consulting Cloud Accelerator）、IC4CT（Consulting Advantage for Cloud Transformation）、ICCA-ARC（Analysis Renovation Catalyst）、エージェント型SDLC、FinOps for AIフレームワークを適用して、AIを大規模に実現しています。この戦略により、モデル開発の迅速化、推論レイテンシーの低減、測定可能なROIが実現します。
  • データセンターの最適化：Dell AI Factory with NVIDIAは、データセンターのクラウドへの移行や仮想化プラットフォーム全体のモダナイゼーションなどの取り組みを加速する、すぐにデプロイできるAI最適化ハイブリッド環境を提供します。IBMは、モジュール式コンピューティング、ストレージ、ネットワーク・インフラストラクチャー上のワークロードを再ホストおよびモダナイズし、レガシー・ハイパーバイザーをRed Hat OpenShift上に構築されたコンテナ化またはベアメタル・プラットフォームに置き換えることができます。このアプローチにより、移行リスクが軽減され、スケジュールが短縮され、独自のロックインが排除されます。
  • Red Hatの導入：Red Hat OpenShiftの検証済みのサポートにより、Dell AI Factory with NVIDIAは、ハイブリッドクラウド運用のためのKubernetesネイティブ基盤を提供し、DevSecOpsプラクティスに沿ったエンタープライズ・ガバナンス、セキュリティー制御、自動化ワークフローを実現します。IBM Consultingは、クラスターのデプロイメント、オートメーション、ライフサイクル管理を加速し、IBM Cloud Pak for Data、watsonx、AIOpsと統合して継続的なイノベーションを実現します。
  • アプリケーション・ポートフォリオの合理化：IBMの合理化フレームワークの実行レイヤーとして機能するDell AI Factory with NVIDIAは、レガシー・アプリケーションのデータ駆動型の評価とリファクタリングを可能にします。IBMの分析およびAIツールは、ワークロードをコンテナ化されたマイクロサービスに分類およびモダナイズすることで、技術的負債を削減しながら運用効率を向上させるのに役立ちます。

Dell AI Factoryの次なるステップ

初期のAI導入からエンタープライズ規模まで、IBM Consultingのトランスフォーメーションとアプリケーションのモダナイゼーションの専門知識に基づいたNVIDIAプラットフォームを活用したDell AI Factoryは、明確で安全な道筋を提供します。

Dr. Priyanka Ray

Global Leader for IBM Cloud Migration and Modernization services

Uman Ahmed Mohammed

Technical Architect - Cloud Platforms, Hybrid Cloud, Migration & Modernization