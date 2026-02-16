IBM Consultingは、NVIDIAをエンジンとして使用したDell AI Factoryで企業のトランスフォーメーションを推進

企業は、産業現場での予知保全から動的なサプライチェーン、金融におけるリアルタイムの顧客エンゲージメントや自律的な意思決定に至るまで、中核となるオペレーション全体にAI機能を組み込むために競い合っています。その勢いは驚異的です。AIインフラストラクチャーの世界市場は、約38%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。市場規模は2024年の約1,470億ドルから2029年までに7,470億ドルを超えると予測されています。

このような背景から、世界中の組織は、単にAIを試験運用するだけでなく、確実かつ安全に実稼働環境に導入し、急速に競争上の優位性を獲得するというプレッシャーにさらされています。

一方、AIワークロードは、従来のワークロードよりもはるかに積極的に、コンピューティング、メモリー、相互接続、ストレージに負担をかけます。従来のクラウド・モデルやレガシーのデータセンターでは、「大規模なAI」の実現という企業の期待に応えることができないことがよくあります。クラウドは柔軟性と立ち上げの容易さを提供する一方で、マルチテナント、大規模モデルをトレーニングする際のバースト・コスト、リアルタイム推論のためのレイテンシー・ボトルネックにより、パフォーマンスの変動性を頻繁に引き起こします。

欧州ではデータ主権と規制上の制約（GDPR、データレジデンシー、セクター固有の規則など）が、組織がパブリッククラウドにデータを自由にプッシュできる手段をさらに制限しています。レガシー・システム、オンプレミスのデータ・サイロ、非常に複雑なエンタープライズ・ワークフローは、多くの場合ナイーブなクラウド移行に抵抗します。数社の企業で、AIの有効性が損なわれている、または部分的な移行が停滞していると報告されています。

IBM Consultingは、パートナーであるNVIDIA社およびDell社と緊密に連携し、組織や国家がAI時代の将来の機会に対応できるように、専用のAIファクトリーを拡大できるよう支援しています。